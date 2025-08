Esta es la señal a la que un hombre pide prestar atención si tienes un lunar: "Me hacía chequeos médicos regulares"

Durante siete años, Sam Crook, un hombre británico de 39 años, vivió con un pequeño lunar en su espalda sin darle mayor importancia. Este no era más grande que la uña de su meñique y estaba ubicado en su omóplato derecho.

El lunar le pasaba tan desapercibido que solo se percataba de él al mirarse al espejo después de la ducha y, a pesar de mencionarlo en sus chequeos médicos, los médicos le aseguraban que no era motivo de preocupación.

"Me hacía chequeos médicos regulares en el trabajo, y cuando mencionaba el lunar, el médico me aseguraba que no era nada preocupante", comenta Sam.

Sin embargo, a principios de este año, la situación cambió drásticamente. El padre de Sam fue diagnosticado con melanoma en etapa cuatro, una forma agresiva de cáncer de piel. Este diagnóstico hizo que Sam comenzara a cuestionar su actitud hacia esta enfermedad.

"Antes había sido un poco frívolo con el cáncer de piel; pensaba que no era algo particularmente grave, pero el diagnóstico de mi padre demostró que no era así", relata.

Al mismo tiempo, Sam notó que su lunar había comenzado a cambiar. Ya no era solo una peca, sino que se había oscurecido y estaba ligeramente elevado. Ante la preocupación, decidió comentarselo a su médico en la siguiente visita, tras lo cual, el lunar fue examinado. Pronto, las pruebas confirmaron sus temores: se trataba de un melanoma en etapa dos.

"Me sorprendí porque no me picaba ni sangraba, que son los signos a los que todo el mundo te dice que debes prestar atención, y no había cambiado mucho en los dos meses anteriores a mi cita", explica. "Sin el diagnóstico de mi padre, ciertamente no lo habría tomado tan en serio ni habría sido tan consciente de ello".

En cuestión de dos semanas, Sam fue sometido a una intervención para eliminar el lunar y un margen de media pulgada (2 cm) alrededor del mismo. Aunque al principio sintió alivio, pronto sintió inquietud por si se habría propagado el cáncer como en el caso de su padre. Afortunadamente, pudo obtener respuestas rápidamente gracias a una prueba recientemente desarrollada.

La innovadora técnica 100% efectiva para identificar ganglios centinela

El diagnóstico temprano de melanoma requiere a menudo una biopsia del ganglio linfático centinela, el primer ganglio que podría verse afectado si el cáncer se propaga. Tradicionalmente, este procedimiento utiliza tintes radiactivos y puede requerir meses de espera debido a la escasez de recursos.

Sin embargo, la cirujana plástica Aenone Harper-Machin, experta en cáncer de piel y miembro de la Asociación Británica de Cirujanos Plásticos, Reconstructivos y Estéticos, ha desarrollado una alternativa más rápida y accesible, usando un trazador verde que permite realizar el análisis en solo 15 minutos.

Sam fue uno de los primeros pacientes en beneficiarse de esta nueva técnica en el Hospital Nuffield de Chester. "Si hubiera optado por el NHS (el servicio de salud pública de Reino Unido), habría tenido que esperar meses. Simplemente habría estado sentado, estresado, preocupado por si se había propagado", recuerda. Gracias a este nuevo procedimiento, tuvo la respuesta en dos semanas y, afortunadamente, se confirmó que el cáncer no se había propagado.

Cada año, unas 20.000 personas son diagnosticadas con melanoma en el Reino Unido, y la cifra sigue en aumento. De hecho, las tasas de cáncer de piel han alcanzado niveles récord en los últimos años, el melanoma, siendo el más agresivo, es generalmente causado por la exposición al sol o a camas solares.

Los expertos advierten que cualquier cambio en un lunar, como un cambio de tamaño, color o forma es una señal de alerta, además de bordes irregulares, sangrado o costras. Las personas con un sistema inmunológico debilitado tienen un mayor riesgo de desarrollar melanoma.

"Si tiene una lesión o marca marrón en su piel que está cambiando de tamaño, color o forma, el borde se está volviendo irregular o comienza a sangrar o formar costras, entonces debe ser examinada por un médico", aconseja la Sra. Harper-Machin.

El caso de Sam subraya lo crucial que es prestar atención a cambios en la piel y no ignorarlos, incluso si un médico te asegura que no son preocupantes, la detección temprana puede salvar vidas.

