Feijóo, sobre las explicaciones de Pedro Sánchez al apagón: "No han convencido a nadie porque no ha habido ni media explicación"

Tras un día de incertidumbre, caos y desconexión, vuelve la luz a España. El lunes a partir de las 12:30 comenzó el apagón masivo que dejó sin suministro eléctrico y sin conexión a todo el país. Un apagón que se extendió en muchas regiones hasta la noche. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que criticó al Gobierno por no ser "transparente", ha vuelto a reiterarlo este martes en 'Espejo Público'.

Ha manifestado "cierta decepción y perplejidad de cómo es posible que en nuestro país haya pasado esto". Sobre las explicaciónes del Gobierno de la pérdida de esos 15 gigavatios, Feijóo destaca que "no han convencido a nadie porque no ha habido ni media explicación de lo que ha pasado, no sabemos la causa. Ni por qué se ha producido. No se sabe si ha habido algún tipo de fallo en red eléctrica. No sabemos qué posibles responsabilidades y que responsables están detrás".

Además, carga contra el Ejecutivo central y denuncia: "No sabemos por qué el Gobierno ha vuelto a no ejercer la tutela efectiva de los servicios públicos en España. No sabemos por qué el Gobierno se ha negado a declarar de inmediato la emergencia nacional. No sabemos cómo se puede declarar una emergencia nacional por partes si ha ocurrido en todo el territorio. Aquí no hay respuestas solo preguntas".

"No se activaron los mecanismos de emergencia"

"Habrá responsabilidades. Y desde luego, la imagen de España, con un apagón eléctrico es impropio. Hemos vuelto a ver que tenemos unos ciudadanos ejemplares y un Gobierno sobrepasado". Sobre si cree que se deben depurar responsabilidades, el líder del PP reclama que "la presidenta de la Red Eléctrica Española la nombra el Gobierno y por tanto, sabe el Gobierno que tiene sus responsabilidades".

Lamenta el presidente popular que "además de saber dónde estuvieron los fallos, no se activaron los mecanismos de emergencia". "Además de todo esto, hay una cosa que es la gestión de la crisis. No es posible que los presidentes de las comunidades autónomas no hayan tenido una videoconferencia en tiempo real con la vicepresidenta o presidente del Gobierno. A las 21:00 horas tuve una videoconferencia con la mayoría de presidentes del PP e intercambiamos información", critica.

