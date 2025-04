Las recomendaciones ante un gran apagón eléctrico: cómo usar el coche y el móvil

España trata de volver a la normalidad tras el gran apagón vivido durante este lunes 28 de abril en toda España. Las dudas que nos invaden son comunes: ¿Qué ha pasado?¿Qué podemos hacer en esta situación?

Manuel Gazapo, experto en seguridad y terrorismo, reconoce que, como todos, la primera reacción fue de que podía ser una pequeña pérdida del suministro, no un gran problema que podía colapsar el país. De hecho, y aunque las autoridades confirman que el servicio eléctrico se ha recuperado al 99% en España, aún hay zonas donde no tienen luz. En estos casos, uno de los buenos consejos puede ser cómo mantener el móvil con batería.

"El coche es un recurso de última necesidad pero al arrancar el vehículo podemos activar el motor y que genere electricidad que podemos usar en situaciones extremas como esta, para intentar hablar con los familiares o llamar al 112 si fuera necesario", explica Manuel Gazapo.

En cualquier caso, cabe recordar que, tal y como pidió el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, hay que reducir al máximo los desplazamientos en coche por los riesgos de que aun no funcionan correctamente los semáforos. "Hay que tener mucho cuidado al circular tanto en grandes avenidas como en pequeñas calles", indica el experto, así como hacer un uso muy estricto del teléfono móvil para que las baterías duren el máximo tiempo posible y hacer caso solo a las fuentes oficiales.

Como ya pasó ayer, lo más importante es mantener la paciencia y adaptarse a la situación. Por suerte, esta situación caótica no ha derivado en actitudes violentas como robos o saqueos. "El Estado de Derecho se mantiene a pesar de no tener un servicio tan básico como la luz ni Internet", destaca Manuel Gazapo, que añade: "Si eso no ha ocurrido ha sido gracias a la actitud ciudadana pero también al trabajo impecable de la policía local, cuyos patrullajes han hecho el efecto de disuasión".

