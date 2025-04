Ayuso pide reconsiderar el cierre de las nucleares tras el apagón: "Esto no nos puede pasar a nosotros, ¿qué imagen damos?"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha atendido este martes a 'Espejo Público'. Lo hace tras una jornada de lunes igual de inesperada que histórica. Un apagón generalizado sumió a España en el desconcierto y caos. Según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue debido a la pérdida de 15 gigavatios de energía de manera súbita, lo que supone aproximadamente el 60% de la demanda del país en ese momento. Por el momento, se desconocen las causas

Sobre una explicación de qué pudo fallar, Ayuso destaca que "no tenemos información al respecto". Ha querido hablar de las plantas nucleares tras lo ocurrido: "En ese punto tendremos que ir conociendo cómo hemos llegado a esta situación para evitar que se produzca de nuevo. Llevamos tiempo pidiendo que se reconsidere el cierre de las nucleares puesto que en situaciones críticas fueron fundamentales para garantizar suministro eléctrico".

"Queda claro que no hay planes alternativos, que las agendas ideológicas no funcionan. Estábamos hablando del cierre de nucleares por una cuestión de agendas y se tienen que dar cuenta que tenemos que hacer el camino contrario y no depender de una sola energía. Esto no nos puede pasar a nosotros, porque ¿qué imagen damos?", lamentaba.

Asimismo, destaca que "somos una región de 7 millones de habitantes con una gran densidad de población. Después de haber ido a negro y todo lo que ha pasado me parece fascinante que no haya que lamentar fallecidos, heridos, y que no haya habido problemas de seguridad. Todo el mundo ha hecho un trabajo excepcional en estas horas".

"Es emocionante pensar como la gente ha pensado en los demás", ha dicho la presidenta madrileña. "Quiero destacar que también hemos pensado en los turistas. Quienes han estado en Madrid, para nosotros han sido personas que cuentan como los demás. Cuando estás fuera de casa, uno se encuentra desasistido. Para nosotros estas personas son importantes. Los hoteles pasaron a un 15% más de reservas y pudimos dar alojamiento".

Considera que "nos va la imagen de España en esto". En este sentido, el PP criticó a Sánchez por tardar en aparecer y Ayuso señala que "es verdad que nosotros desde las 13:30 y desde las 14:00 pedimos la activación del nivel 3. No sabes cuanto tiempo lo mantendrá el Gobierno. Las explicaciones llegaron mucho más tarde y tampoco fue muy directa. Estamos en un mar de incertidumbre y desinformación".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com