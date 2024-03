El fiscal especial de Estados Unidos explica por qué no imputa a Joe Biden: "Un hombre mayor con poca memoria"

Cuando dos bandos se enfrentan con inquina, es difícil que no haya víctimas colaterales. Eso es lo que le acaba de ocurrir al fiscal especial Robert Hur tras explicar en el Congreso su decisión de no presentar cargos criminales contra Joe Biden.

El fiscal ha explicado que no hay pruebas suficientes para que un jurado acuse al presidente por haberse quedado indebidamente con material secreto.

Eso en absoluto le ha gustado a los republicanos. Entre otras razones, porque sí ha quedado claro que Biden no devolvió documentos clasificados después de haber sido vicepresidente con Obama. Se los quedó en el garaje de su casa de playa. Más aún, compartió algunos de esos documentos con un escritor.

Para el fiscal, el lapso legal de Biden no se eleva a la categoría de delito porque el presidente colaboró en la devolución de los documentos posteriormente y porque no se ha probado que se los hubiera quedado inicialmente de manera consciente.

También sería imposible demostrar delito alguno porque Biden no se acuerda de algunos de los detalles fundamentales. Pero justo por esta razón, el fiscal, sin embargo, que Biden, de ser llevado ante un jurado, sería visto como “un pobre hombre mayor con poca memoria”. Y esto es lo que, a su vez, ha irritado a los demócratas.

La razón es obvia: la poca memoria de Joe Biden, una persona de más de ochenta años, puede ser comprensiblemente entendida como una reducción de la capacidad mental que se espera en quien ocupa la presidencia de gobierno.

Lo que los demócratas alegan es que el fiscal debería sencillamente haber dicho que no ha encontrado razón alguna para presentar cargos criminales -sin añadir confusión sobre lo que, en la práctica, es el principal hándicap de Biden para ser reelegido.

¿Está capacitado para presentarse a la reelección en Estados Unidos?

Pero aquí también los demócratas han salido escaldados. El fiscal ha insistido que Biden sí ha mostrado tener poca memoria. Y, más aún, ha recordado que, del mismo modo que cree que Biden no sería encontrado culpable porque no hay suficientes pruebas para acusarle, tampoco se puede decir que Biden esté completamente libre de culpa. El fiscal ha llegado a precisar: “No le he exonerado”.

Esta es una frase que probablemente los republicanos usen en anuncios políticos durante la campaña. Da igual que los demócratas insistan que es mucho peor el caso de Trump -que, además de no devolver material secreto instó a otras personas a que le ayudaran a esconderlo y luego mintieran sobre ello.

En la práctica ambos bandos encontrarán razones para denunciarse mutuamente y para denunciar también a quienes no estén de su lado. Y eso es, justamente, lo que le acaba de ocurrir al fiscal especial.

Ha comprobado que es casi imposible transitar por un camino distinto al que marcan los dos candidatos.

Quienes lo intenten corren el grave riesgo de convertirse, como el fiscal Hur, en víctimas colaterales de un clima político que solo admite fidelidad partidista o castigo.