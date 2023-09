Finge su muerte y lo encuentran 10 años después gracias a un programa de televisión: "No es un hombre, ni un padre"

Adamo Guerra dejó una carta en 2013 en la que se despedía de sus padres y anunciaba su suicidio, también les pedía que ayudaran a su exmujer y a sus hijas: "Ahora es el momento de terminar. Intentaré hacer bien este último paso para ahorraros el dolor de un funeral.

Su cuerpo nunca fue localizado, pero todos le dieron por muerto. Su coche apareció en el puerto de Ancona y tras una investigación policial sin resultados, los agentes que investigaban el suceso dieron por supuesto que se ahogó en el mar y que por eso sus restos nunca pudieron recuperarse.

Ahora, 10 años después, ha sido localizado en Grecia por un programa de la televisión pública italiana (RAI). El suceso ha conmocionado Italia. Los trámites del divorcio iniciados por su exmujer fueron la clave para encontrarlo. Guerra tomó un barco con destino a la localidad griega de Patras, donde residía desde su desaparición y donde fue localizado después de que su exposa iniciase los trámites del divorcio. "El abogado me llamó y me dijo que mi marido no era una persona desaparecida", dijo la mujer.

Al parecer, el hombre había solicitado en 2022 que se le registrara como ciudadano italiano residente en Grecia. En un principio se pensó que se trataba de un caso de suplantación de identidad. La mujer recurrió a un programa de la RAI que busca personas desaparecidas para entender lo que había pasado y se encontró con la realidad, después de que Guerra confirmase que era él al equipo de la RAI y después les pidiese que hicieran como si no le hubieran encontrado.

"Pensé que se había tirado al mar", ha contado la exmujer de Guerra, en shock, tras descubrir la verdad. "No es un hombre, ni un padre, no hay palabras para describir esto", dijo perpleja la exesposa al ver su reacción.