Los familiares, prudentes y esperanzados ante las posibles señales de las cajas negras

Con prudencia porque no quieren más desmentidos. De esta forma asimilan las novedades sobre las cajas negras los familiares de los 239 pasajeros desaparecidos con el avión de Malaysia Airlines. No obstante, mantienen también la esperanza de que esta vez sí tengan la buena noticia de que las señales acústicas que han detectado un buque chino y otro australiano no sean otra falsa alarma.

Las familias saben que el tiempo corre en contra del dispositivo de búsqueda y que las baterías de las cajas negras están a punto de agotarse. De encontrarlas depende que puedan acercarse a las respuestan que llevan esperando desde hace casi un mes.

Mienrtras, en Malasia ha habido una vigilia en la que han participado unas 2.000 personas para recordar a los desparecidos y mandar un mensaje de esperanza a las familias.