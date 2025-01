¿Qué es el 'latigazo hidroclimático', efecto clave en los incendios de Los Ángeles?

En plena alerta por fuertes vientos, California se enfrenta a un nuevo incendio originado en el condado de Ventura, en el condado de Los Ángeles. Y son trece millones de personas las que se encuentran en alerta ante la previsión de los temidos vientos de Santa Ana y se ha pedido a la población estar preparada para las evacuaciones. Por el momento ya son 25 los muertos y trece desaparecidos. Los incendios forestales han alcanzado grandes dimensiones, arrasando con extensas áreas y dejando a su paso destrucción. Francisco Javier Tapiador, catedrático de Física de la Tierra en la Universidad de Castilla-La Mancha, ha analizado este fenómeno en Antena 3.

¿Es el inicio de la 'era del fuego'?

Tapiador, quien conoce bien la zona afectada ya que ha vivido allí, describe la situación como "aterradora" y reconoce que, aunque las condiciones eran propicias para los incendios, nadie esperaba esta magnitud: "Se veía venir porque el matorral estaba muy seco, ha llovido muy poco y los vientos son muy fuertes. Pero la extensión de los incendios y la falta de capacidad para apagarlos es abrumadora".

A pesar de que algunos expertos sugieren que estamos entrando en una 'era del fuego', Tapiador cree que esta afirmación es algo exagerada, pero advierte sobre los efectos del cambio climático: "El cambio climático nos pone ante situaciones para las que no estamos preparados. Sequías, altas temperaturas y matorral seco crean condiciones muy difíciles. No debemos alarmar, pero sí estar preparados".

'Latigazo hidroclimático' y problemas con la gestión del agua

El catedrático explica el fenómeno del 'latigazo hidroclimático', efecto clave en estos incendios: "Lo que ocurre es que llueve de repente, por lo cual la vegetación crece y después deja de llover, con lo cual la vegetación se seca. Esa vegetación seca, con altas temperaturas, lo que hace es que sea muy combustible y que se queme con mucha facilidad, por lo que es una combinación letal".

Tapiador también señala que la dificultad para extinguir los incendios no solo se debe a las condiciones climáticas, sino a problemas de gestión y recortes: " Es un problema de gestión del agua. El agua está gestionada de una manera, digamos, privada, y eso hace que no sea fácil que los bomberos respondan a esta emergencia . También los cuerpos de bomberos han tenido una serie de recortes, una serie de problemas en los últimos años que hace que no sean especialmente eficaces para apagar esos incendios":

No obstante, señala que con "vientos de cientos y pico de kilómetros por hora es muy difícil atajar estos incendios". "Es como una tormenta de estas cuando llueve muchísimo, pero en vez de lluvia, pues astillas incandescentes y chispas a toda velocidad, y eso, pues es que es imparable. Los bomberos no pueden hacer nada, aunque tuvieran los medios, sería muy difícil de parar". Explica el catedrático.

España debe tomar nota

El experto insiste en que España debe aprender de lo que está sucediendo en California: "En un clima semiárido como el que tenemos, hay que empezar a prevenir. Hay que tomar las medidas para que los montes no ardan en verano. Porque si ahora llueve mucho y crece la vegetación, después se seca y no hacemos nada, pues en verano tendremos incendios forestales que pueden ser pavorosos como los que estamos viendo. Tapiador señala que los ciclos climáticos están cambiando en todo el mundo: "El clima está cambiando, las estaciones se trastocan, llueve a destiempo y eso dificulta la gestión del medio ambiente".

