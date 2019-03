Europa pide a Egipto que vuelva rápido al "proceso democrático" y EEUU alerta a sus ciudadanos para que salgan del país

El jefe Ejército anunció este miércoles el derrocamiento de Mohamed Mursi, y la suspensión de la Constitución, tras varias jornadas de protestas en las que cientos de personas se han manifestado para pedir cambios en el escenario político del país. El vicepresidente del Tribunal Constitucional, Adly Mansur, es desde hoy el Presidente en funciones.

Bajo este clima de transición la violencia no cede, esta madrugada fuentes de la seguridad informaron de la muerte de cinco personas en las concentraciones en las que se enfrentaron los seguidores de Mursi contra sus detractores. Y en medio de este panorama la comunidad internacional no pierde detalle de este golpe de Estado militar, sin embargo no muestran ni su condena ni su apoyo de forma clara, salvo Reino Unido.

Desde el país británico se reclamó a las partes en conflicto en Egipto que eviten la violencia y señaló que "no apoya una intervención militar como forma de resolver las disputas en un sistema democrático". En un comunicado, el ministro británico de Exteriores, William Hague, apuntó que la situación en Egipto es "claramente peligrosa" y pidió a todas las partes en conflicto que "muestren contención y eviten la violencia".

El Gobierno de Barack Obama urgió a los estadounidenses que viven en Egipto a salir de ese país debido a la "inestabilidad política y social permanente", y les instó "encarecidamente" a evitar cualquier tipo de manifestación.

El Departamento de Estado de EEUU emitió una nueva alerta de viaje a Egipto, que sustituye a la del pasado 28 de junio, poco después del golpe de Estado de las Fuerzas Armadas egipcias. La alerta insta a los estadounidenses que tenían previsto visitar Egipto a que aplacen sus viajes.

Desde Europa la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, conversó con el representante de la oposición egipcia Mohamed el Baradei y pidió a todas las partes en el país un rápido regreso al proceso democrático.

Así lo indicó su portavoz, Michael Mann, a través de un mensaje en la red social Twitter, en lo que supone la primera reacción de la responsable europea de Exteriores a los últimos acontecimientos en Egipto. "La alta representante Ashton habló esta noche con Mohamed el Baradei, urgió a todas las partes en Egipto a volver rápidamente al proceso democrático", señaló Mann.