¿Estamos ante una Tercera Guerra Mundial? "Se habla de ello por el adiestramiento de las tropas ucranianas en países occidentales"

Primero, el presidente de Estados Unidos autorizó el uso de misiles estadounidenses de largo alcance por parte de Ucrania y poco después, Biden también aprobó el suministro de minas antipersona a Kiev. Ahora el mundo contiene la respiración ante la respuesta de Rusia.

De todos estos últimos movimiento hemos hablado con María José del Pozo, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, para tratar de analizar en qué punto se encuentra la guerra de Ucrania.

La entrevista completa

Pregunta: Con los recientes anuncios del presidente Biden, ¿estamos presenciando un esfuerzo final para posicionar a Ucrania de manera ventajosa en las negociaciones antes de la posible llegada de Trump a la Casa Blanca?

Respuesta:Biden se va a despedir a lo grande, pero yo creo que con estas últimas medidas está buscando de alguna forma tratar de vincular a Donald Trump con el compromiso de ayudar a Ucrania. No sé si realmente va a ser efectivo, pero el hecho de que se autorice la utilización de armas de largo alcance y también la utilización de minas antipersonas pretende de alguna forma seguir vinculando las ayudas de Estados Unidos a Ucrania con la nueva administración a partir de enero. De todas formas está por ver la eficacia que tienen estas nuevas ayudas y también su resultado en el frente. No sabemos si realmente esto va a servir para empoderar a Ucrania o no tanto como se espera. En cualquier caso todas las medidas deberían ir encaminadas a eso, no a conseguir una negociación de una u otra forma.

"Hay mucho tambor de guerra sonando. (...) La situación es complicada"

P: En relación con las amenazas nucleares de Rusia, ¿se trata de una estrategia de intimidación o existe un riesgo real de que el conflicto se descontrole?

R: Hay mucho tambor de guerra sonando. Por parte de Alemania, se habla incluso de la generalización de la guerra híbrida hacia Europa, por parte de Rusia, las medidas que están adoptando en los países bálticos son también drásticas. La respuesta de Putin realmente es imprevisible, podemos contemplar distintos escenarios, pero ahora mismo él está en una posición de gran fortaleza militar. La retórica nuclear no es nueva, de hecho las modificaciones que se han aprobado ahora, Putin ya las había insinuado en septiembre de alguna forma, para tratar de disuadir a los países occidentales de que incrementaran este apoyo con armas de largo alcance a Ucrania. Pero como esa disuasión no sirvió, lo que hace ahora es ratificar esa nueva dinámica nuclear que no sabemos realmente hasta dónde puede llegar, en cualquier caso, constantemente se están saltando líneas rojas y escalando en el conflicto y eso debe hacernos pensar que en algún momento hay que sentarse a negociar. La situación es complicada, realmente, es muy complicada.

P: El término 'Tercera Guerra Mundial' se menciona con frecuencia. ¿Es realista considerar que estamos al borde de un conflicto de tal magnitud?

R: Por un lado, creo que se utiliza esta terminología de Nueva Guerra Fría o de Tercera Guerra Mundial, porque ya hay otros actores en el conflicto como son las tropas de Corea del Norte. De alguna forma hay también una presencia occidental muy significativa, no solo con las ayudas, sino también con la formación y el adiestramiento de las tropas ucranianas en países occidentales. Por lo tanto, si concebimos la guerra como algo que no solo se dirime en el frente bélico, sino que hay otro tipo de guerras como son las guerras de la desinformación, los ataques contra infraestructuras vitales para los estados... en esa situación estamos ya desde hace un tiempo.

P: Existe preocupación por una posible guerra híbrida por parte de Rusia contra Occidente. ¿Qué significa este término y en qué podría consistir una guerra híbrida llevada a cabo por Rusia?

R: La guerra híbrida es una combinación en la que se utilizan fuerzas militares convencionales con otro tipo de herramientas vinculadas a desestabilizar las sociedades como las de Europa Occidental. Por ejemplo, los ciberataques contra centros sanitarios, los ciberataques contra infraestructuras eléctricas, como los que se están llevando a cabo últimamente en Ucrania. Son muy peligrosos porque está afectando a centrales nucleares. Perderíamos una serie de recursos y de servicios que tienen que ver con nuestro estado del bienestar y nos provocarían una situación a la que no estamos acostumbrados.

"Todo esto genera una presión sobre el frente bélico que es muy peligrosa"

P: ¿Qué podemos esperar del conflicto actual? ¿Es probable que escale o veremos una disminución de las tensiones en los próximos días?

R: Todavía quedan casi dos meses hasta la llegada de Donald Trump, y sí es posible que veamos más anuncios por parte de la administración Biden. En cualquier caso, todo esto genera una presión sobre el frente bélico que es muy peligrosa.

