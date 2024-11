Biden autoriza a Ucrania a utilizar armas de largo alcance estadounidenses en la guerra contra Rusia

La guerra entre Ucrania y Rusia continúa tras casi tres años desde que el país de Putin decidiese comenzar el conflicto. Desde entonces, los ataques no han cesado en estos casi mil días. La no muy lejana llegada de Donald Trump a la Casa Blanca parece abrir una puerta a un posible final, pero, mientras tanto, Joe Biden quiere demostrar que él sigue mandado hasta el 20 de enero de 2025 al mediodía, cuando los poderes presidenciales se intercambien entre ambos.

Para demostrar que todavía sigue siendo él quien manda, Biden habría autorizado a Ucrania a emplear armamento estadounidense de largo alcance contra Rusia, según han informado varios medios de Estados Unidos donde citan a fuentes conocedoras de ello. Al parecer, este permiso se habría dado tras la aparición de miles de militares norcoreanos en el frente para reforzar la ofensiva rusa en el este de Ucrania, según informan medios como 'The Washington Post' o 'The New York Times'.

Mientras que estas informaciones salen a la luz, Volodimir Zelenski no lo ha confirmado, aunque sí se ha referido a ellas: "Hoy los medios de comunicación hablan mucho de que nos dan permiso para estas acciones, pero los ataques no se realizan con palabras. Estas cosas no se anuncian. Los misiles hablarán por sí mismos. Estoy seguro de que lo harán".

La presencia norcoreana es un "costoso" error

Una de las opciones que se dan a esta decisión es que desde Washington se busca una disuasión frente Corea del Norte para que no envíe más tropas a Rusia y percibe el "costoso" error que es tener presencia en la zona, según una de las fuentes de 'The Washington Post'. En un principio, los ataques con estas armas se centrarían en la región de Kursk, donde Ucrania ya controla una pequeña parte del territorio ruso y donde, precisamente, estarían desplegados los soldados norcoreanos desde hace un mes.

El Sistema Táctico de Misiles del Ejército (ATACMS) sería el armamento que Kiev podría emplear. Un sistema vetado hasta el momento por temor a una escalada mayor. Una decisión que ha pillado a muchos por sorpresa, ya que esta decisión llega a poco más de dos meses de que se ponga fin a la presidencia de Joe Biden en la Casa Blanca.

Sin embargo, la autorización "va a tener un efecto muy específico y limitado" en el campo de batalla para que la escalada no vaya a más, según habría confirmado otra fuente a 'The Washington Post'.

¿Qué es ATACMS?

El sistema que Biden permitiría utilizar a Ucrania en su conflicto con Rusia es un sistema de misiles supersónicos guiados que puede llevar una ojiva de bombas de racimo o convencional que tiene un alcance máximo de unos 305 kilómetros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com