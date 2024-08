Estados Unidos envía un submarino a Oriente Medio ante la escalada de tensiones

La tensión en la región de Oriente Medio sigue creciendo tras el asesinato del líder de Hamás y la última señal es el envío por parte de Estados Unidos de un submarino con misiles guiado. Se trata del USS 'Georgia', un submarino nuclear de clase Ohio.

Lo ha informado el Pentágono, que habitualmente no da detalles sobre la localización de sus sumergibles. En un comunicado, el secretario de estado de Defensa, Lloyd Austin, ha añadido también que el grupo de ataque Abrahan Lincoln debe acelerar su despliegue en la región. Hablamos de una unidad marítima de la Armada estadounidense está compuesta por el portaaviones 'Abraham Lincoln' y, entre otros, varios barcos de escolta.

"EEUU está fortaleciendo su potencial de disuasión"

"El ministro Austin reitera su voluntad de defender a Israel en cualquier forma necesaria. Al mismo tiempo, subraya que Estados Unidos está fortaleciendo su potencial de disuasión y su eficacia en vista de la escalada de tensiones en la región", cita el comunicado del Pentágono.

El ministro de defensa israelí ha hablado este domingo con su homólogo estadounidense y le ha asegurado que Israel espera un ataque de Irán esta misma semana. Esta conclusión se base en nuevos informes, que contrasta con lo que el gobierno israelí ha mantenido en los últimos días, en los que apostaba por una respuesta iraní a través de sus proxies en la región, como Hizbulá.

Ahora, el medio Axios cree que Irán lanzará un ataque directo contra el país en cuestión de días, posiblemente antes de que se realicen nuevas conversaciones sobre el acuerdo de cese del fuego y la toma de rehenes el jueves.

Hoy, países como Reino Unido, Francia y Alemania han vuelto a pedir a Irán que se abstenga de lanzar un ataque contra Israel que pueda provocar una escalada de la guerra. Pero parece que en Irán no logran ponerse de acuerdo sobre cómo vengar la muerte en su territorio del líder de Hamas.

Según el periódico israelí The Times of Israel, el presidente Masoud Pezeshkian quiere evitar una respuesta dura, mientras que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica quiere lanzar un ataque más grande que el que realizó el 13 y 14 de abril, cuando se lanzaron cientos de drones y misiles en el primer ataque directo de Irán contra Israel. Casi todos los proyectiles y vehículos aéreos no tripulados fueron interceptados durante ese ataque.

