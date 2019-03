El Estado Islámico da un nuevo ultimátum hasta "la puesta de sol" para salvar al rehén jordano

EN EL ÚLTIMO VÍDEO DE LOS TERRORISTAS

El IS ejecutará esta noche al rehén jordano si el gobierno de Ammán no cumple con sus exigencias. Así lo anuncia en un vídeo el ciudadano japonés capturado por los terroristas; el hombre lee un mensaje en el que asegura que si las autoridades no liberan al anochecer a una terrorista iraquí en la frontera con Turquía, el soldado jordano morirá inmediatamente. Jordanía estaría dispuesta a negociar un intercambio de rehenes.