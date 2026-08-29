Crisis migratoria
El PP exige a Bruselas que evalúe la respuesta del Gobierno de Sánchez ante la crisis migratoria
Tras la llegada de migrantes a Ceuta, Murcia y Andalucía, Dolors Monserrat pide a la Comisión Europea que analice el despliegue insuficiente de medios
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El Partido Popular Europeo (PPE) ha presentado una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea para exigir un análisis de la respuesta del Gobierno español de Pedro Sánchez en esta crisis migratoria.
La llegada de más embarcaciones con inmigrantes ilegales a las costas de Murcia y de Andalucía se suma a la crisis ya iniciada hace un mes en Ceuta. Las pateras llegan a las costas españolas a plena luz del día siendo utilizadas por redes dedicadas al tráfico de personas y drogas.
Medios insuficientes
Los populares quieren que Bruselas valore la respuesta y acción del Gobierno de Sánchez y establecer si España cuenta con medios suficientes para proteger la frontera con Europa. La secretaria general y vicepresidenta del Grupo PPE, Dolors Monserrat, ha impulsado la iniciativa ante la preocupante situación a la que se enfrenta España, y por consecuencia, la Unión Europea.
Monserrat ha advertido de que los agentes que están sobre el terreno denuncian la insuficiencia de medios, y el PP reclama que la Comisión no se quede al margen. Una propuesta iniciada junto al presidente de la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo, Javier Zarzalejos, y el eurodiputado Juan Ignacio Zoido.
“El problema continúa, se agrava, se convierte en insoportable para muchas poblaciones, y el Gobierno de Sánchez sigue de vacaciones. Ni está ni se le espera. No está dando una respuesta a la altura de sus responsabilidades y abandona a los españoles, y a los intereses de la UE”, ha declarado la eurodiputada.
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Por otro lado, esta mañana Feijóo ha dado el pistoletazo de salida al nuevo curso político reivindicando, de nuevo, que "Ceuta y Melilla son España. No estáis solos", en un discurso que tiene la inmigración como foco principal.
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