Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Crisis migratoria

El PP exige a Bruselas que evalúe la respuesta del Gobierno de Sánchez ante la crisis migratoria

Tras la llegada de migrantes a Ceuta, Murcia y Andalucía, Dolors Monserrat pide a la Comisión Europea que analice el despliegue insuficiente de medios

Banderas de Europa

El PP exige a Bruselas que evalúe la respuesta del Gobierno de Sánchez ante la crisis migratoria | Reuters

Publicidad

Sara Soto
Publicado:

El Partido Popular Europeo (PPE) ha presentado una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea para exigir un análisis de la respuesta del Gobierno español de Pedro Sánchez en esta crisis migratoria.

La llegada de más embarcaciones con inmigrantes ilegales a las costas de Murcia y de Andalucía se suma a la crisis ya iniciada hace un mes en Ceuta. Las pateras llegan a las costas españolas a plena luz del día siendo utilizadas por redes dedicadas al tráfico de personas y drogas.

Medios insuficientes

Los populares quieren que Bruselas valore la respuesta y acción del Gobierno de Sánchez y establecer si España cuenta con medios suficientes para proteger la frontera con Europa. La secretaria general y vicepresidenta del Grupo PPE, Dolors Monserrat, ha impulsado la iniciativa ante la preocupante situación a la que se enfrenta España, y por consecuencia, la Unión Europea.

Monserrat ha advertido de que los agentes que están sobre el terreno denuncian la insuficiencia de medios, y el PP reclama que la Comisión no se quede al margen. Una propuesta iniciada junto al presidente de la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo, Javier Zarzalejos, y el eurodiputado Juan Ignacio Zoido.

“El problema continúa, se agrava, se convierte en insoportable para muchas poblaciones, y el Gobierno de Sánchez sigue de vacaciones. Ni está ni se le espera. No está dando una respuesta a la altura de sus responsabilidades y abandona a los españoles, y a los intereses de la UE”, ha declarado la eurodiputada.

Por otro lado, esta mañana Feijóo ha dado el pistoletazo de salida al nuevo curso político reivindicando, de nuevo, que "Ceuta y Melilla son España. No estáis solos", en un discurso que tiene la inmigración como foco principal.

Elma Saiz comparece en el Congreso y recomienda a Vox un pasaje de la Biblia tras la crisis migratoria en Ceuta

Elma Saiz comparece en el Congreso y recomienda a Vox un pasaje de la Biblia tras la crisis migratoria en Ceuta

Publicidad

España

Banderas de Europa

El PP exige a Bruselas que evalúe la respuesta del Gobierno de Sánchez ante la crisis migratoria

Un sargento herido y cuatro marroquíes detenidos tras un "ataque" a militares en Ceuta

Cuatro detenidos en Ceuta por apedrear a una patrulla militar y herir a un sargento

VÍDEO: Feijóo anuncia que el PP se personará en la causa de la Audiencia Nacional por la crisis de Ceuta

Feijóo anuncia que el PP se personará en la causa de la Audiencia Nacional por la crisis de Ceuta

Elma Saiz comparece en el Congreso y recomienda a Vox un pasaje de la Biblia tras la crisis migratoria en Ceuta
Ceuta

Elma Saiz comparece en el Congreso y recomienda a Vox un pasaje de la Biblia tras la crisis migratoria en Ceuta

Marlaska
CRISIS MIGRATORIA

España solicita a la UE refuerzos para gestionar la crisis migratoria en Ceuta

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, durante la rueda de prensa ofrecida este sábado en Logroño.
Tensión Ceuta

El Partido Popular atribuye parte de la tensión en Ceuta a "la incapacidad e ineficiencia del Gobierno"

Los altercados de las últimas horas han elevado el temor a un estallido social. Desde Moncloa piden calma.

Un coche de la Policía Nacional en una imagen de archivo.
Crisis Migratoria

La Policía Nacional prevé una prolongación de la crisis en Ceuta hasta noviembre, según un informe interno

La información viene de un documento interno que indica explícitamente un marco inicial de colaboración de doce semanas.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas

Vivas insta al Gobierno a actuar "de forma inmediata": "Para evitar el desastre no tenemos mucho tiempo"

Marlaska

Marlaska anuncia 35 millones para reforzar la frontera de Ceuta con espigones más largos, drones y boyas permanentes

Javier Sánchez, politólogo

Javier Sánchez, politólogo: "La gestión de la crisis de Ceuta puede debilitar al Gobierno y reforzar a PP y Vox"

Publicidad