La escalada de violencia en los Ángeles: "Entiendo las medidas cuando empiezan los vandalismos y los asaltos"

El endurecimiento de las medidas de seguridad en Los Ángeles, donde se ha impuesto un toque de queda parcial, está marcando el día a día de miles de personas. Entre ellos, Nico Bermúdez Roa, un ciudadano español que reside desde hace años en la ciudad estadounidense, ha contado en una entrevista en directo en las noticias del matinal en Antena 3 Noticias cómo se está viviendo esta situación desde el terreno.

En conversación con Manu Sánchez, presentador del informativo matinal, Bermúdez ha explicado que la tensión no se ha extendido por igual en todos los distritos de Los Ángeles y que, en su caso, permanece "bastante alejado de la zona donde están viviendo los altercados", por lo que, asegura, están "tranquilos y sin mucho lío". No obstante, reconoce que la preocupación es generalizada.

El foco de los disturbios se sitúa en el centro de la ciudad

La ciudad ha sido escenario en los últimos días de protestas que han derivado en disturbios, enfrentamientos con la policía y actos de vandalismo. Frente a la pregunta sobre si las imágenes de tanques, vehículos blindados y patrullas militares se justifican por la situación real, el español ha mostrado comprensión hacia el despliegue.

"Debido al nivel de violencia, yo entiendo las medidas que están tomando", ha afirmado. En su opinión, "el derecho a protestar" debe respetarse, pero añade que "cuando se empiezan a hacer vandalismos, a robar en tiendas, hacer asaltos y demás, pues sí entiendo que las medidas se incrementen".

Sobre el grado de afectación en su entorno cotidiano, ha señalado que los episodios de violencia están mayoritariamente concentrados en el Downtown, la zona central de Los Ángeles. "El toque de queda que mencionaste solo cubre una milla a la redonda del centro de la ciudad, por lo tanto, la parte de Santa Mónica o la parte cercana al aeropuerto todavía sigue funcionando con normalidad dentro de lo que es el tráfico de Los Ángeles".

Las zonas costeras no perciben aún el despliegue militar

Nico Bermúdez vive en Santa Mónica, al oeste de la ciudad. Allí, explica, la rutina aún no se ha visto alterada por la presencia de militares o por restricciones activas en los accesos. "Por ahora no", ha respondido al ser preguntado por la presencia de las fuerzas de seguridad. "Todo lo que viene de la zona este de la ciudad, del interior del país. Como estamos en la zona costera, en las autopistas más cercanas al aeropuerto de playa todavía no".

En cambio, destaca que la presión sí es mayor "en el centro de Los Ángeles y en el sureste, que empieza a despegarse un poco hacia la zona del Long Beach o de Santa Ana, donde se están sucediendo otros disturbios".

"Esperamos que se solucione cuanto antes y de forma pacífica"

Respecto a la duración de esta situación, el residente español en California subraya que todo dependerá de la respuesta política tanto a nivel estatal como federal. "Pueden durar, depende también de las autoridades locales como de los gobiernos responsables de tomar ciertas medidas y si no también de cómo esto llega a un conflicto entre lo que es el estado de California y el gobierno del país", ha señalado.

En cualquier caso, se muestra esperanzado de que el conflicto pueda reconducirse pronto: "Esperamos que cuanto antes acabe mejor […] y que se solucione lo antes posible".

