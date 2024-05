Se equivoca y regala un juguete sexual a su madre por el Día de la Madre: "¿Cómo voy a volver a mirarla a la cara?"

En España celebramos el día de la madre el primer domingo de mayo, pero en Estados Unidos lo celebran el segundo. Así pues, el pasado domingo día 12 todas las mamás estadounidense recibieron un regalo de parte de sus hijos. Flores, bombones, joyas, velas... Los regalos típicos son los mismos en todo el mundo. Lo que no es tan típico es lo que recibió la madre de Collin.

Noemí, una joven española que está viviendo en Estados Unidos, ha compartido un vídeo a través de su cuenta de TikTok explicando la divertida anécdota que su novio Collin protagonizó este domingo: un gran error hizo que regalara a su madre un juguete sexual.

"No sabéis lo que acaba de pasar con mi suegra", ha comenzado a contar la española. Todo ha sido debido a la dirección que tenía guardada en Amazon. "Collin compró a su madre un regalo para el Día de la Madre y puso la dirección de su casa para que le llegara a ella directamente", ha comenzado.

"Pero después quiso comprarme a mí un juguete para darme una sorpresa", ha seguido. Pero ese juguete no era nada inocente. Tal y como ella misma ha explicado, era "de esos que se usan en la habitación". El problema llegó cuando, al comprarlo, olvidó cambiar la dirección. "Seguía teniendo la de la madre", ha explicado la joven sin poder dejar de reír.

Así, al día siguiente, cuando fue a felicitarle el día a su madre, Collin se llevó una gran sorpresa. Cuando la preguntó si le había gustado el regalo, ella contestó: "Sí, pero creo que me has enviado otra cosa más...". Al principió, no entendió el cachondeó de su madre, pero después "se metió a la cuenta de Amazon y vio las cosas que han sido entregadas... Y ahí estaba". El juguete sexual había llegado a la casa de su madre.

"Encima era rosa fosforescente", ha revelado Noemí, sin contener las carcajadas. "¿Cómo voy yo a volver a mirar a esa mujer a la cara?", se ha preguntado a modo de reflexión final.

El vídeo de la historia se ha vuelto viral. Fue publicado hace tan solo dos días y ya cuenta con más de 38.000 'me gustas' y alrededor de 300 comentarios. La gente está ansiosa por que esta española en Estados Unidos haga una segunda parte explicando cuál fue el desenlace de esta divertida anécdota. "¿Pero lo devolvió o se lo dejó? Necesito saberlo", comentaba un usuario. Muchos se preguntan si la española fue a hablar a su suegra para pedirle que le devolviera su regalo.

Otros muchos opinan que la solución es tan fácil como dejar que la mujer disfrute de su inesperado regalo sorpresa. "Que le digan que era para ella y listo. Seguro que es mejor que el primer regalo", dice divertida una usuaria. "Seguro que será el mejor regalo de su vida", coincide otra.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com