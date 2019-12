La emocionante momento en el que un niño de nueve años al tomar su última pastilla de quimioterapia

Steve Cotter, de Norman (Estados Unidos), comenzó su tratamiento de quimioterapia cuando tenía seis años, tres días después de que le diagnosticaran leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo.

Durante tres años recibió múltiples transfusiones de sangre y plaquetas, probó varios tratamientos y tuvo muchas hospitalizaciones.

Ahora su madre ha publicado un video en Facebook en el que graba el momento en el que se toma su última pastilla. El niño está visiblemente emocionado y no puede contener las ganas de llorar.

"Nunca has visto pura felicidad hasta que has visto a un niño de nueve años llorar las lágrimas más felices de su vida por no tener cáncer y tomar su último tratamiento de quimioterapia", escribió su madre.

"Fue absolutamente horrible escuchar las palabras tu hijo tiene cáncer, absolutamente desgarrador. Pero finalmente estar aquí al final y haberle visto venciendo el cáncer y haciendo el tratamiento de quimioterapia con una sonrisa en su rostro y con la cabeza en alto, ha sido absolutamente asombroso ", explicó a 'ABC News'.