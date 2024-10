'Optimus', los robots del futuro de Tesla que podrás comprar por menos de 28.000 euros

Elon Musk lo ha vuelto ha hacer. Esta vez ha pasado de los vehículos a los humanos. Más bien, robots humanoides. Se llaman 'Optimus' y su salida al mercado no parece tener un futuro muy lejano.

La estética de estos humanoides es parecida a la de Star Wars, aunque por el momento, no están programados para que luchen entre ellos con espadas láser. Sin embargo, su presentación en un evento ha sido de lo más audiovisual, como si de una película de ficción se tratase. 'We, Robot' ha dejado unas imágenes que podrían ser las que en un futuro convivan en nuestro día a día.

A pesar de que el cine lleva décadas advirtiéndonos del peligro que tiene dar poder a la tecnología, la presentación de Musk parece querer cambiarnos el chip. La llegada de 'Optimus' a nuestras vidas lo hace para que todo sea mucho más fácil, es decir, ayudarnos en nuestras labores cotidianas, así como hacernos disfrutar de un momento de ocio, sirviéndonos algo para beber, como en su presentación. El precio de este robot no será superior a 28.000 euros.

Un taxi sin conductor

Durante la novedad de 'Optimus', también llega 'Cybercab', un vehículo autónomo biplaza, sin volante, sin pedales y, está claro, que sin conductor. Su función será la de un taxi que nos llevará a donde necesitemos. Su llegada se espera que sea en 2026.

Y si en vez de dos pasajeros, somos muchos más, podremos solicitar una 'Cybervan'. Esta furgoneta eléctrica y autónoma tiene una imagen futurista que nunca antes se había pensado que llegaría tan pronto. Ir dentro de ella será como un autobús, pero con muchos otros lujos.

Ya hay fecha para el humano en Marte

SpaceX es uno de los muchos proyectos empresariales del multimillonario Elon Musk. Esta empresa, con sede en Hawthorne (California), se dedica a la fabricación aeroespacial y de servicios de transporte espacial. La entidad tiene marcado como uno de sus grandes objetivos realizar una expedición tripulada con humanos en el planeta Marte.

Durante una reciente entrevista, el magnate reveló que la primera nave no tripulada de SpaceX será lanzada hacia Marte dentro de dos años. Esto coincidirá con la próxima ventana de transferencia Tierra-Marte, que es el momento en el que ambos planetas están más cerca entre sí, lo que facilita las misiones espaciales.

Según Musk, estos primeros vuelos serán de prueba y no tendrán tripulación. Su principal objetivo será comprobar la fiabilidad de los aterrizajes en Marte y garantizar que las futuras misiones tripuladas puedan realizarse de manera segura. "Las primeras naves espaciales se lanzarán en dos años, y si los aterrizajes son exitosos, los primeros vuelos tripulados a Marte tendrán lugar en aproximadamente cuatro años", aseguró el fundador de SpaceX.

El plan del empresario estadounidense no es solo llegar al planeta rojo. La visión a largo plazo de SpaceX es construir una ciudad autosuficiente en Marte dentro de unos 20 años. Según el magnate, lograr que la humanidad sea una especie multiplanetaria no solo es emocionante, sino vital para la supervivencia a largo plazo de nuestra civilización. Musk afirmó que esta expansión "aumentará enormemente la probable duración de la conciencia humana", ya que no dependeremos únicamente de la Tierra.

