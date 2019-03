Obama señala que "no tiene sentido" que muchos republicanos condenen los comentarios de Trump, pero sigan apoyándolo

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que "no tiene sentido" que muchos republicanos condenen los comentarios sobre las mujeres de Donald Trump pero sigan apoyando su candidatura presidencial, ni tampoco por qué otros hayan "tardado tanto" en dejar de respaldarle dados sus insultos a las minorías.

"Trump dice cosas que nadie consideraría tolerables de parte de alguien que estuviera haciendo una entrevista para un trabajo en (la cadena de tiendas) 7/11", afirmó Obama en un mitin a favor de la candidata demócrata, Hillary Clinton, en Greensboro (Carolina del Norte).

El mandatario, que ya condenó este domingo las palabras de Trump en un vídeo de 2005 filtrado a la prensa el viernes, en el que hacía comentarios lascivos y denigrantes sobre las mujeres, aseguró que "no hace falta ser un marido, o esposo o padre para escuchar lo que escuchamos hace unos días y decir que no está bien". "Solo hace falta ser un ser humano decente", subrayó Obama.

Respecto a los muchos republicanos que en los últimos días han dejado de respaldar a Trump, Obama se preguntó "por qué han tardado tanto en distanciarse" del magnate. "Se veía venir, lleva mucho tiempo diciendo cosas realmente horribles. Yo ahora tengo 55 años y me cuesta cambiar, sé que con 70 años (la edad de Trump) va a ser aún más difícil", indicó.

Obama aseguró que "antes de que se publicara el vídeo" ya se sabía que el candidato republicano "no tiene ni el temperamento, ni el criterio, ni el conocimiento, ni aparentemente el deseo de lograr ese conocimiento ni la honestidad básica que tiene que tener un presidente". "Lo sabíamos cuando escuchamos lo que pensaba sobre las minorías, la gente de fe musulmana, o las familias de militares muertos en combate", subrayó el mandatario.

Opinó que "no tiene sentido" que muchos republicanos condenen las palabras de Trump pero sigan respaldando su candidatura presidencial -como hace el presidente de la Cámara Baja, Paul Ryan, a quien Obama no llegó a mencionar directamente-. "No puedes rechazar constantemente lo que dice alguien y decir que aún así vas a respaldarle para ser la persona más poderosa del planeta", indicó el presidente.

La aparición de Obama en Carolina del Norte, un estado que ganó por poco margen en 2008 y que le resultó crucial para hacerse con la Casa Blanca, tenía como objetivo impulsar las opciones de Clinton, que tiene allí una escasa ventaja de 2,6 puntos sobre Trump, según la media de sondeos que hace la web Real Clear Politics.

Obama insistió en que Trump "no está capacitado" para ser presidente, y condenó que "en la mitad de un debate amenazara con meter en la cárcel a su oponente, sin juicio", o que "celebre la interferencia rusa en el proceso electoral" estadounidense, porque eso amenaza "la tolerancia y el debido proceso".