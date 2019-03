Divulgan un vídeo en el que se escucha a Trump decir que "si eres una celebridad las mujeres te dejan hacer lo que quieras"

HA PEDIDO PERDÓN

Trump habla primero de cómo intentó llevarse a la cama a una mujer casada y cómo ella lo rechazó. "Me lancé a por ella como a una perra, pero no lo conseguí. Ya estaba casada. Entonces, de repente la veo y ya tiene tetas falsas y todo, ha cambiado totalmente su aspecto", se le oye decir al candidato republicano a su interlocutor. Después ve a una presentadora y dice: "Tu chica está muy buena. Me voy tomar un caramelo, no vaya a ponerme a besarla". "Me atraen las mujeres bonitas automáticamente. Las comienzo a besar, es como un imán, no puedo ni esperar. Y cuando eres una celebridad te dejan hacer lo que quieras".