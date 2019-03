Trump, después de que varios senadores republicanos hayan pedido su dimisión: "Hay cero posibilidades de que renuncie"

Donald Trump ha asegurado este sábado que "hay cero posibilidades de que renuncie" tras la petición en ese sentido que han realizado en las últimas horas varios senadores de su partido. La última polémica que protagoniza el magnate estadounidense viene desencadenada por la tras la emisión de un vídeo en el que se escucha al magnate hacer comentarios denigrantes sobre las mujeres. Varios senadores republicanos pidieron que el candidato de su partido a la Casa Blanca, Donald Trump, abandone la carrera presidencial. El senador por Nebraska Ben Sasse, le dice al magnate que "todavía puede hacer algo honorable. Echarse a un lado y dejar que lo intente Pence". En la misma línea se manifestó, a través de un comunicado divulgado en la misma red social, el senador por Idaho Mike Crapo. "No nos equivoquemos. Necesitamos un liderazgo conservador en la Casa Blanca. Insto a Donald Trump a echarse a un lado y permitir al Partido Republicano proponer un candidato conservador como Mike Pence que pueda derrotar a Hillary Clinton", afirmó Crapo. Ya el viernes, el senador por Utah Mike Lee también exigió al multimillonario que deje la candidatura presidencial mediante un vídeo publicado en Facebook. "Con el debido respeto, le pido que se eche a un lado", subrayó Lee. Asimismo, el senador por Illinois Mark Kirk instó a Trump a dimitir y pidió al aparato del Partido Republicano que aplique "normas de emergencia" para cortar el paso al magnate. Los senadores reaccionaron así tras divulgarse el viernes un vídeo de 2005 en el que se escuchan comentarios lascivos y muy vulgares del multimillonario sobre las mujeres. Pese a la presión de su propio partido, Trump aseguró hoy que no abandonará la carrera presidencial. "Hay cero posibilidades de que vaya a renunciar", dijo el empresario en una entrevista al periódico The Wall Street Journal, en la que niega que su campaña esté "en crisis" y asegura que el apoyo que está teniendo es "increíble".

Character matters.@realDonaldTrump is obviously not going to win.

But he can still make an honorable move:

Step aside & let Mike Pence try. — Ben Sasse (@BenSasse) 8 de octubre de 2016

I can no longer endorse Donald Trump. Read my full statement: pic.twitter.com/lfa9mYZbdC — Senator Mike Crapo (@MikeCrapo) 8 de octubre de 2016

He must take full responsibility for this unacceptable disrespect of women, renounce it and apologize, no excuses. — Senator Mike Crapo (@MikeCrapo) 8 de octubre de 2016

Comments made by Mr. Trump are outrageous, & he must apologize immediately for his disrespectful, profane & demeaning language about women. — Senator Mike Crapo (@MikeCrapo) 8 de octubre de 2016

