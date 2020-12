El régimen chavista teme la abstención en las elecciones de Venezuela: "El que no vota no come"

La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Indira Alfonzo, informó que el 95 % de los centros de votación para las legislativas ya estaban abiertos cerca de las 14.00 GMT, cuatro horas después de lo previsto para la apertura total de estos puntos. Unos 20,7 millones de venezolanos están llamados a participar en esta contienda en la que 14.400 aspirantes compiten por 277 escaños. La autoridad electoral insistió en un llamamiento a participar en estos comicios, a los que no acudirá la mayoría opositora que controla actualmente la Asamblea Nacional y que no serán reconocidos por la Unión Europea ni por la Organización de Estados Americanos (OEA).

Presiones en un país dominado por la escasez

Los dirigentes del régimen liderados por Nicolás Maduro han intensificado las llamadas al voto, por ejemplo con mensajes directos del mismo presidente a través del móvil, o con el mensaje más amenazador del presidente de la Asamblea paralela al parlamento -dominado por la oposición-, Diosdado Cabello: "El que no vota no come. Para el que no vote, no hay comida. Se le aplica una cuarentena ahí". Una amenaza a tener en cuenta en un país en el que gran parte de la población depende de las ayudas del Gobierno, más del 90% está en la pobreza. El salario medio está en 5 dólares al mes y la inflación llega al 1.700%.