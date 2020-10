"Hay pocos seres humanos en el planeta que no habían usado mascarilla y me impresiona mucho el mundo al que salgo después de haber estado confinado durante siete años" así ha arrancado su intervención Leopoldo López, líder opositor venezolano, exiliado en España.

Reunión con Pedro Sánchez

López ha querido agradecer al pueblo español su apoyo. "Quiero agradecer por supuesto a España, al pueblo de España, el reino de España y al Gobierno español por la acogida que le han dado a mi familia, que me han permitido estar aquí con ustedes, en estos momentos".

El opositor venezolano ha comentado que ha mantenido una reunión durante la tarde con el presidente español, Pedro Sánchez. "Una reunión en la tarde el día de hoy que ha sido una reunión muy cordial, muy positiva y veo en Pedro Sánchez mucha empatía con la causa por la libertad de Venezuela".

"Veo en él y en su Gobierno, en su partido, la determinación de acompañar la lucha por la libertad y por elecciones libres en Venezuela. Tengo la más profunda convicción de que la causa venezolanas y como no es ideológica también tiene que ser una causa que vaya más allá de las diferencias de partido" ha asegurado López ante los medios en rueda de prensa.

Salida de Venezuela

El opositor venezolano ha asegurado que sale de Venezuela con "el corazón arrugado". "Vamos a regresar a una Venezuela libre" ha recordado López.

López ha continuado recordando al pueblo venezolano y al líder y "hermano" Juan Guaidó. "El nombre de Juan Guaidó y de la Asamblea Nacional, hoy quiero agradecer por supuesto también a a la Unión Europea por el apoyo que le han dado a Juan Guaidó y a la causa por la libertad de Venezuela" ha añadido.

"Promover e impulsar que en Venezuela se pueda realizar unas elecciones libres. Hacer lo que corresponda para que los responsables de las torturas puedan ser sometidos a la corte internacional. Y tercero nos dedicaremos a buscar todos los mecanismos para poder garantizar la ayuda económica y humanitaria más profundas en Venezuela" ha afirmado López en rueda de prensa.

Leopoldo López, líder opositor venezolano, ha recordado que en Venezuela se vive una tragedia humanitaria. "Una tragedia natural, no por una guerra no solo por la pandemia sino por un desastre que es consecuencia de un modelo totalmente equivocado, corrupto, erróneo, represivo y que hoy está afectando el bienestar de millones de venezolanos en el territorio venezolano y que lamentablemente ha obligado a más de 5 millones de venezolanos a tener que salir de nuestro territorio nacional" ha afirmado.

Volveré a Venezuela

"Yo no quería salir de Venezuela. Siempre lo dije, siempre se lo dije a mi esposa, siempre lo dije públicamente. Siempre le dije a mi esposa que dijera en mi nombre que me quería quedar en Venezuela y que no saldría" ha continuado López, exiliado ahora en España junto a su familia.

"Recojo las palabras de un líder venezolano a quien yo admiro. 'We will come back' dijo Rómulo Betancourt y yo la repito el día de hoy a los venezolanos que estamos en el exilio que le decimos a Venezuela y al mundo que vamos a regresar a Venezuela para liberar a Venezuela y para construir la mejor Venezuela" ha exclamado Leopoldo López en rueda de prensa.