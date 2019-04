Fidencio Sánchez, el anciano que vendía helados recibe un cheque de 343.000 euros para su jubilación

AHORA UN ABOGADO Y UN ASESOR LE AYUDAN A ADMINISTRAR SUS FONDOS

Este dinero le permitirá disfrutar de una merecida jubilación después de trabajar 23 años como vendedor callejero de helados en Chicago. "No puedo para trabajar más", declaró Sánchez, porque, dijo, "cada día me canso más y ya no me da el cuerpo".