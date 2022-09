Ucrania celebra la retirada rusa de Járkov mientras avanza en su mayor ofensiva desde el inicio de la guerra

El ejército ucraniano avanza en su ofensiva con contraataques en el sur y el este del país y obliga a las tropas rusas a abandonar la parte norte de la región de Járkov. Tras un verano de combates posicionales en el Donbás, Ucrania ha tomado la iniciativa en la guerra y ha recuperado la localidad de Kosaja Lopan, situada a 4 kilómetros de la frontera rusa. Al parecer, las tropas rusas abandonaron poco antes la ciudad, que se encuentra a unos 30 kilómetros al norte de Járkov.

Este sábado, Rusia anunció el repliegue de sus tropas al sur de Járkov, lo que atribuyó a la decisión de reforzar sus fuerzas en Donestk. Sin embargo, muchos expertos aseguran que no se trata de un repliegue estratégico, sino de la huida de una considerable parte de soldados rusos ante el avance del ejército ucraniano. Según el Institute for the Study of War (ISW), los ucranianos han recuperado más territorios en los últimos días que el que los rusos habrían logrado ocupar desde abril.

El presidente ucraniano, Volodomir Zelensky, aseguró que Ucrania ha recuperado ya hasta 2.000 kilómetros cuadrados de su territorio, mientras que el comandante general de las Fuerzas Armadas, Valery Zalunsky, ha afirmado en sus redes sociales que las tropas ucranianas "han recuperado el control de más de 3.000 kilómetros cuadrados desde el comienzo de septiembre".

Zelenski asegura que la liberación de Ucrania podría suceder en invierno

Según las autoridades ucranianas, sus tropas han obligado al ejército ruso a abandonar las zonas del norte (Járkov) y del sur (Jersón) del país, han aislado de todo suministro a las pocas unidades militares que aún resisten y siguen forzándoles a reagruparse en la región del Donestk. El presidente Zelenski asegura que, si siguen así, la liberación de Ucrania podría tener lugar durante el invierno, lo que supondría un durísimo revés para los planes del mandatario ruso.

En todos estos días de operación, el Kremlin no ha conseguido ninguno de sus objetivos principales , ni derrocar al gobierno de Zelenski en pocas semanas, nique Putin creía afines, como Odesa, Gerson o Járkov. De hecho, aunque esta última región ha estado ocupada por el ejército ruso, apenas quedan ya tropas después de la. Desde Moscú no quieren calificar este movimiento como una retirada, sino que lo califican como un