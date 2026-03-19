EEUU dice estar "ganando de forma decisiva" la guerra y anuncia la mayor oleada de ataques hasta la fecha

La guerra entre Israel y el Líbano entra en su vigésimo día sin señales claras de desescalada, en medio de un escenario incendiado por la confrontación con Hizboláy la falta de voluntad negociadora entre ambas partes. El Gobierno libanés ha acusado directamente a Israel de negarse a iniciar conversaciones para conseguir una tregua. Mientras, el Ejército israelí mantiene su ofensiva con el objetivo declarado de debilitar —incluso destruir— la estructura militar de la milicia chií.

El papel de Hizbolá se ha convertido en el núcleo del conflicto. Desde el inicio de las hostilidades, la milicia ha intensificado el lanzamiento de cohetes y drones contra el norte de Israel, provocando una contundente respuesta militar. Israel, por su parte, considera inviable cualquier negociación mientras continúen estos ataques y exige neutralilzar la capacidad operativa del grupo como paso previo a un alto al fuego.

Sobre el terreno la situación se deteriora. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han asegurado que atacaron dos puentes sobre el río Litani utilizados por Hizbolá para trasladar operativos y armamento hacia la línea de combate. Según fuentes militares israelíes, estos pasos facilitaban el movimiento de cohetes, lanzadores y otros equipos empleados en ataques tanto contra tropas como contra población civil. Los bombardeos buscan cortar las rutas logísticas del grupo y limitar su capacidad de refuerzo en el frente.

Además, las FDI estiman que cerca de un millar de combatientes de la Fuerza Radwan cruzaron previamente el río Litani para enfrentarse a las fuerzas terrestres israelíes, lo que subraya el valor estratégico de estas infraestructuras. No es un hecho aislado: la semana pasada ya se había atacado otro punto de cruce clave en la misma zona, en una campaña sostenida para debilitar la red operativa de Hizbolá.

EEUU anuncia la mayor oleada de ataques

El Pentágono asegura estar "ganando de forma decisiva" la guerra. Además, el secretario de Guerra norteamericano, Pete Hegseth, ha anunciado que EEUU llevará a cabo este jueves la mayor oleada de ataques hasta la fecha.

Mientras tanto, desde Beirut se insiste en la necesidad urgente de abrir una vía diplomática. Las autoridades libanesas han llegado a plantear contactos directos con Israel, un movimiento inusual que refleja la gravedad de la crisis, pero que por ahora no ha encontrado respuesta. La desconfianza mutua y el peso militar de Hizbolá dificultan cualquier avance.

Con ambos bandos firmes en sus posiciones, el conflicto entra en una fase de desgaste. Israel intensifica su estrategia para golpear a Hizbolá, mientras la milicia mantiene su presión armada. Sin avances diplomáticos y con la violencia en aumento, las perspectivas de tregua siguen siendo, por ahora, prácticamente inexistentes.