El dueño de una funeraria viola a una empleada junto al ataúd abierto de una mujer

Un hombre, dueño de una funeraria, violó a una compañera de trabajo al lado de un cadáver. Así lo ha informado un tribunal alemán.

Bodo G., de 68 años, está acusado de violar a una compañera de trabajo, de 41 años, junto a un ataúd abierto con el cadáver de una mujer dentro. Los hechos ocurrieron en Baviera, Alemania.

El hombre la habría violado hasta en tres ocasiones durante la primavera de 2022. Los hechos ocurrieron en varios lugares de la funeraria.

La mujer declaró durante el juicio en el tribunal regional de Núremberg que el acusado "siempre quería manosearla, todos los días", según 'The Sun'. Cuando el hombre supuestamente la violó por primera vez, lo hizo junto a un cadáver.

El dueño de la funeraria niega los hechos. Asegura que no "necesitaba" violar a la mujer, ya que tenía relaciones sexuales con su esposa. Asimismo, la acusó de plantar fluidos corporales en la funeraria para que la policía encontrarlos allí.

La mujer dijo que le contó que era lesbiana, pero afirma que el presunto violador le respondió que nada podía pasar porque estaba esterilizado. Supuestamente el hombre también se excitó en un funeral cuando un familiar en duelo llevaba un tanga. El hombre negó que se "entusiasme con los cadáveres".

El empresario despidió después a la mujer y explicó que la decisión fue tomada porque ella no quería hacer turnos de noche, no podía escribir elogios y no tocaba el violín en los servicios funerarios. Según informes, la mujer está recibiendo tratamiento por un trastorno de estrés postraumático después del presunto incidente. Se espera que el veredicto se conozca a finales de abril.

A prisión una profesora por agredir sexualmente a un estudiante

En Belfast, Reino Unido, una profesora ha sido condenada a prisión por agredir sexualmente y maltratar a uno de sus alumnos al que acusó falsamente de violación. La acusada será incluida en el registro de delincuentes sexuales durante toda su vida.

Judith Evans, de 33 años, trabajaba como docente en la escuela Modelo de Niños de Belfast, en Irlanda del Norte. Las alarmas saltaron cuando comenzó a mantener una "amistad inapropiada" con uno de los alumnos, al que preparó y explotó sexualmente.

Los delitos se cometieron entre el 1 de marzo y el 17 de mayo de 2024. La víctima estaba pasando por un momento delicado en su vida y la agresora aprovechó para darle su dirección de correo electrónico y su número de teléfono móvil. Seguidamente, comenzó a intercambiar mensajes con el menor, muchos de ellos de índole sexual.

