Dos encapuchados roban en el Castillo de Windsor cuando los Príncipes de Gales y sus hijos dormían

Sorpresa ante lo ocurrido en el Castillo de Windsor en la noche del domingo 13 de Octubre y que el diario The Sun ha difundido en las últimas horas.

Con la ayuda de un tractor, dos hombres enmascarados derribaron la barrera de seguridad del Castillo de Windsor, escalaron la valla de más de dos metros de altura y se colaron en la Finca Real. A solo cinco minutos de distancia, en Adelaide Cottage, dormían los Príncipes de Gales, Guillermo y Kate, con sus hijos George, de 11 años, Charlotte, de 9 y Louis de 6. Esa puerta de seguridad destruida es precisamente la que suele usar la Familia Real británica para acceder a sus terrenos. Por suerte, el rey Carlos y su esposa Camilla no estaban en la finca en el momento del incidente.

Así actuaron los ladrones de Windsor

Los asaltantes recorrieron los terrenos con total impunidad y robaron maquinaria agrícola. Para huir del castillo, los ladrones utilizaron un camión y un quad. Consiguieron no levantar sospechas y salir por la puerta de seguridad del recinto.

Este asalto de película sucede después de que las autoridades ordenaran retirar a los policías armados que custodiaban las principales entradas del castillo. El modus operandi del robo sugiere una planificación meticulosa y un conocimiento previo del terreno. Los ladrones sabían dónde se guardaban los vehículos. Todo apunta a que han estado muchos días vigilando las entradas y salidas de la seguridad del edificio para saber cuál era el mejor momento para entrar y también para escaparse.

"Los delincuentes entraron en una granja y huyeron con una camioneta Isuzu negra y un quad rojo. Luego se dirigieron hacia el área de Old Windsor/Datchet", dijo la policía de Thames Valley al periódico. "No se han realizado arrestos en este momento y se está llevando a cabo una investigación", dijo la policía de Thames Valley a 'The Sun'.

El Castillo de Windsor ya enfrentó un problema de seguridad en 2021, cuando las autoridades arrestaron a un hombre con una ballesta en los terrenos del castillo que dijo que había querido matar a la reina Isabel. Este nuevo asalto se produce en un momento delicado para la Familia real, cuando la Princesa Kate se recupera de un tratamiento de cáncer y vuelve poco a poco a la normalidad.

