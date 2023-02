Un hombre, acusado de traición por entrar al castillo de Windsor con una ballesta e intentar atacar a Isabel II: "Estoy aquí para matar a la Reina"

Un británico de 25 años ha sido acusado de traición por intentar atacar a Isabel II con una ballesta durante la Navidad de 2021, aunque el juicio se ha celebrado ahora.

El detenido acudió al castillo de Windsor, cerca de Londres, con la intención de atacar a la reina, Isabel II.

Jaswant Singh Chail, originario de la ciudad inglesa de Southampton, se ha declarado culpable ante el tribunal penal de Old Bailey de tres cargos, incluido un delito bajo la Ley de Traición de 1842, se añaden los intentos de agredir al monarca o llevar un arma con la intención de alarmar o causar daños.

La acusación firme fue por llevar una ballesta de tipo Supersonic X-Bow cargada "con la intención de usarla para herir a la persona de su majestad la reina Isabel II o para alarmarla". Además, se añade la acusación de amenazar de muerte a la por entonces soberana y de tener un arma ofensiva en un lugar público. El culpable está en el hospital psiquiátrico de máxima seguridad de Broadmoor en Berkshire y volverá a recibir sentencia en marzo.

Plan de asesinato

El joven en el momento del intento de asesinato, estaba desempleado y compartió su intención de acabar con la vida d ela reina en un vídeo que mandó a unas 20 personas. La fiscalía ha alegado que el joven, que este viernes intervino por videoconferencia desde el hospital psiquiátrico de alta seguridad de Broadmoor, quería atacar a la Corona para vengarse por la masacre de Jallianwala Bagh en 1919 en India y por el trato tan banal que hizo -según sus creencias- a los indios durante la colonización. Se le juzgará el 23 de marzo en la corte.

Es la primera persona condenada por traición desde 1981. Según la Ley de Traición de 1842, es un delito agredir a la Reina, o tener un arma de fuego o un arma ofensiva en su presencia con la finalidad de herirla o alarmarla o causar un quebrantamiento de la paz. El joven llevaba una nota escrita a mano que decía: "Por favor, no me quiten la ropa, los zapatos y los guantes, las máscaras, etc., no quiero una autopsia, no quiero embalsamamiento, gracias y lo siento". "Estoy aquí para matar a la Reina" así ha afirmado cual era su plan.