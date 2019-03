Trump asegura que no tenía conocimiento del encuentro entre su hijo y una abogada cercana al Kremlin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que no tenía conocimiento de la reunión que mantuvo el año pasado su hijo mayor, Donald Trump Jr., con Natalia Veselnitskaya, una abogada cercana al Kremlin, confirmando las palabras que su primogénito dijo en la víspera en una entrevista con la cadena Fox.

En una entrevista con la agencia de noticias Reuters, al preguntarle si tenía información de la reunión, Trump respondió de forma rotunda: "No, no lo sabía hasta hace un par de días". Trump Jr. dijo el martes que no le había contado a su padre el encuentro con Veselnitskaya porque "no había nada que contar".

El hijo mayor del presidente aceptó el año pasado, en plena campaña presidencial, reunirse con una mujer que decía ser abogada del Gobierno ruso y de la que esperaba recibir información acerca de la rival de Trump, la candidata demócrata, Hillary Clinton. "Tenían algo, ya sabes, quizás alguna prueba concreta sobre todas las historias que había estado escuchando (acerca de la rival demócrata, Hillary Clinton) así que pensé que quería escucharlas", explicó el hijo de presidente.

En la entrevista, realizada en la Casa Blanca, el presidente republicano ha optado por no culpar a su hijo por el encuentro, asegurando que "mucha gente habría mantenido esa reunión". La abogada rusa, que ha negado representar al Kremlin, aseguró en una entrevista a NBC News que su intención nunca fue entregar información relativa a la excandidata presidencial, aunque sus interlocutores sí que parecían esperar "muy fervientemente" datos controvertidos sobre el Partido Demócrata.

Implicación de Putin

Trump también ha explicado que llegó a preguntar directamente a su homólogo ruso, Vladimir Putin, si tuvo algo que ver en lo que la Inteligencia estadounidense califica de una intervención directa de Moscú en la campaña presidencial y que éste le insistió en que no fue así.

El presidente ha explicado que los primeros 20 ó 25 minutos de su encuentro de más de dos horas con Putin, que tuvo lugar el pasado viernes en Alemania, ambos abordaron el tema de la presunta injerencia rusa en los comicios. "Le pregunté: '¿Estuvo usted involucrado?', y él me dijo 'No, yo no hice nada. Absolutamente nada'. Se lo pregunté por segunda vez de forma totalmente distinta, pero dijo que 'absolutamente no'", ha relatado. Al preguntarle a Trump sobre si cree o no la versión del presidente ruso, éste hizo una pausa antes de responder: "Mire. Algo pasó y tenemos que descubrir qué fue, porque no podemos permitir que pase algo así en nuestro proceso electoral". Con respecto a la posibilidad de que Putin esté detrás de esta intervención, Trump ha señalado que alguien le dijo que "si realmente lo hubiera hecho, no se habría descubierto". "Ese es un tema interesante", ha añadido, antes de insistir en que no hubo ningún tipo de colusión entre su campaña y Moscú. "Hubo cero coordinación. Esto es lo más absurdo que he oído", ha respondido.

Pese a que Trump y Putin lograron un acuerdo de cese al fuego en partes de Siria, el republicano dijo que sus intereses chocan en muchos temas, como en lo que respecta a su idea de aumentar el poder militar estadounidense y la producción de energía, lo que está en conflicto con las políticas de Putin. Esas diferencias, ha explicado, lo hacen dudar de si realmente Putin lo respaldó el año pasado, tal y como sospecha la CIA. "Esa es una pregunta que me habría gustado hacerle a Putin: ¿Usted realmente me estaba apoyando?", ha concluido.