Trump amenaza al exdirector del FBI para que no filtre informaciones a la prensa

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha advertido al exdirector del FBI, James Comey, al que despidió el pasado martes, con que no se le ocurra filtrar a la prensa las conversaciones que mantuvo con él. "A James Comey más le vale que no haya cintas de nuestras conversaciones antes de que él empiece a filtrar a la prensa", aseguró Trump esta mañana en un críptico mensaje en la red de Twitter, que utiliza en ocasiones para expresar sus opiniones particulares.

James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press!