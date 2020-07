Trump habría pedido al director del FBI que considerara encarcelar a periodistas que publicasen filtraciones clasificadas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría pedido al ahora exdirector del FBI James Comey que considerara encarcelar a periodistas que publiquen informaciones clasificadas filtradas a los medios, según ha informado el diario estadounidense 'The New York Times'.

En una conversación en el Despacho Oval en febrero, Trump condenó las filtraciones a los medios y formuló la citada petición a Comey, según una fuente cercana al exdirector del FBI. La solicitud fue realizada en la misma conversación en la que el mandatario habría pedido a Comey que archivase las investigaciones abiertas sobre el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Michael Flynn, que se vio obligado a renunciar el cargo tras salir a la luz los contactos que había mantenido con el embajador ruso en Washington.

"Espero que puedas dejarlo pasar", dijo Trump a Comey, según un informe redactado después del encuentro por el propio director del FBI y del que ahora se hace eco el periódico 'The New York Times'. La reunión en cuestión tuvo lugar en el Despacho Oval un día después de que Flynn dimitiera. Trump utilizó entre sus argumentos que su exasesor era "un buen tipo" y alegó que no había cometido ninguna irregularidad. Comey, por su parte, se habría limitado a responder: "Coincido en que es un buen tipo".

El exdirector del FBI, cesado la semana pasada de forma fulminante, intentó documentar de esta forma lo que le parecieron presiones fuera de lugar por parte de Trump. Compartió la existencia de este documento con varias personas de su entorno y uno de sus asesores ha leído extractos para 'The New York Times'.

De confirmarse dicha conversación, sería la confirmación definitiva de que Trump traspasó la línea en al menos una de sus conversaciones con Comey. Tras el cese del responsable del FBI, el presidente ha llegado a reconocer que le había preguntado en tres ocasiones si estaba siendo investigado por las supuestas relaciones de su equipo con el Gobierno ruso.

La Casa Blanca ha negado la versión del supuesto informe y ha insistido en que, aunque el presidente ha expresado en varias ocasiones que Flynn es "un hombre decente que ha servido y protegido al país", en ningún momento pidió a Comey o a otro funcionario que cerrase una investigación pendiente. Trump, ha añadido su oficina, "tienen el máximo respeto por las agencias oficiales y por todas las investigaciones".

Este mismo martes, el responsable de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, Jason Chaffetz, ha solicitado al FBI que presente, antes del próximo 24 de mayo, todos los documentos relacionados con las conversaciones entre Trump y Comey.

En una carta, Chaffetz ha pedido al jefe interino del FBI, Andrew McCabe, que entregue "todos los memorandos, anotaciones, sumarios y registros" de las comunicaciones entre ambos. En la carta, de tan sólo tres párrafos, el jefe de la Comisión de Supervisión explica que según ha indicado el citado diario, en "al menos uno" de los informes redactados por Comey se describe "una conversación en la que el presidente hace referencia a la investigación del FBI sobre el exasesor de Seguridad Nacional Michael Flynn y en la que le dice a Comey: 'Espero que puedas dejarlo pasar'".

"Según esta información, 'el señor Comey redactó otros informes similares -incluyendo algunos clasificados- sobre cada llamada telefónica y encuentro que mantuvo con el presidente'", señala Chaffetz en la misiva. "De ser cierto, este informe plantea dudas acerca de si el presidente intentó influir o impedir la investigación del FBI en lo que respecta al general Flynn", remacha.