Trump llama a cerrar la Administración si su plan migratorio no sale adelante

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que le "encantaría" forzar un cierre parcial de la Administración por falta de fondos en caso de que los demócratas en el Congreso no acepten las condiciones que él ha planteado para reformar el sistema migratorio.

"Si no cambiamos la legislación para deshacernos de estos vacíos legales por los que los asesinos y los pandilleros entran en el país, si no la cambiamos, entonces, tengamos un cierre, haremos un cierre y merecerá la pena para nuestro país", afirmó Trump durante una reunión en la Casa Blanca acerca de la pandilla Mara Salvatrucha.

"Me encantaría ver un cierre, si no nos conseguimos encargar de este tema (...) Si tenemos que cerrar (la Administración) porque los demócratas no quieren seguridad y por otro lado no quieren encargarse de nuestras Fuerzas Armadas, entonces cerrémoslo, tendremos otro cierre", agregó Trump.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, quiso rebajar poco después el tono a las declaraciones de Trump. "No estamos abogando por un cierre de la Administración", dijo Sanders en una conferencia de prensa. Aun así, matizó que si la oposición demócrata decide no cooperar para aprobar un presupuesto esta semana "el presidente da la bienvenida a esa pelea". "Es una pelea que ganamos la última vez, y que estamos muy seguros de que ganaremos de nuevo", agregó Sanders.

La Administración federal podría tener que paralizar de nuevo sus actividades la media noche de este jueves si republicanos y demócratas del Congreso no se ponen de acuerdo en un presupuesto.

Trump lanzó esa amenaza poco después de que se supiera que los líderes del Senado, el republicano Mitch McConnell y el demócrata Chuck Schumer, estaban cerca de un acuerdo presupuestario de dos años que evitaría el cierre administrativo esta semana.

Hace dos semanas, los demócratas exigieron que el presupuesto fuera de la mano de una solución para miles de indocumentados conocidos como "soñadores", y la falta de acuerdo en ese tema provocó un cerrojazo administrativo que duró casi tres días. Los demócratas aceptaron la reapertura de la Administración hasta el 8 de febrero a cambio de que se sometiera a debate un plan migratorio que conceda la ciudadanía a los "soñadores".

A finales de enero, Trump propuso al Congreso una reforma que permitiría acceder a la ciudadanía a 1,8 millones de indocumentados que llegaron a Estados Unidos de niños, a cambio de 25.000 millones de dólares para construir el muro en la frontera con México y reforzar la seguridad fronteriza, y de una serie de cambios en el sistema de migración legal.

La cifra de 1,8 millones de inmigrantes es superior a los 690.000 'soñadores' que están protegidos de la deportación por el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), cuya vigencia expira el 5 de marzo por orden de Trump. Pero la propuesta del presidente ha recibido una respuesta fría entre los demócratas, y Trump ha subrayado que no aceptará ningún plan que no incluya fondos para el muro y aborde sus otras prioridades, como las trabas a la reunificación familiar de los inmigrantes legales.

Preguntado por las declaraciones de Trump, Schumer dijo que las palabras del presidente "hablan por sí solas". "Ya tuvimos un cierre de la Administración (provocado) por Trump", afirmó a periodistas Schumer, que responsabiliza al presidente de la suspensión de fondos de hace dos semanas.