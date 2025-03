Reunión entre el presidente canario y la ministra de Hacienda por la financiación del reparto de menores migrantes

Tras un fin de semana en el que han llegado a las costas canarias más de 450 personas, casi 60 de ellos menores, este lunes el Gobierno autonómico y el Gobierno central retoman las conversaciones sobre el reparto extraordinario de menores migrantes no acompañados por las comunidades autónomas.

Fernando Clavijo se reunirá en Madrid con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, un mes después de cancelar la primera reunión por enfermedad de la ministra.

Además, el Presidente de Canarias espera poder hablar también con la ministra de Infancia, Sira Rego, y con Ángel Víctor Torres, titular de la cartera de Política Territorial a los que afea la falta de respuestas.

El Presidente canario espera que desde Juventud le informen de cómo quedaría exactamente la distribución de menores según los criterios acordados hace un mes, y que el ministro Torres le comunique el dictamen de la Abogacía del Estado para encontrar la forma legislativa para abordarla.

En una entrevista publicada este domingo en El País, Fernando Clavijo se muestra tajante con el Gobierno central: "El Gobierno no quiere distribuir los menores, no ha querido antes y tampoco quiere ahora. Las cosas no salen y yo sigo teniendo 5.800 niños y todos los meses hay que pagar y todos los meses se vulneran sus derechos". Clavijo considera que se le está ocultando información y que "el Gobierno está dilatando este asunto intencionadamente".

Canarias tiene bajo su tutela a unos 5.800 menores migrantes no acompañados, con un sistema totalmente saturado y centros de acogida desbordados. Además, el Gobierno autonómico gastó 180 millones de euros en 2024 para el cuidado en solitario de estos niños y niñas: "No hay ningún precedente en la historia en el que se haya dejado un territorio tan abandonado como se está dejando Canarias", señala Clavijo.

Desde Canarias consideran rotas las negociaciones sobre este asunto con el Partido Popular, con quien gobiernan en el archipiélago, pero desde el PP de Canarias se han mostrado de acuerdo con el reparto de menores pese a la negativa de Feijóo. "No tengo ningún tipo de queja porque aquí nos hemos alejado del ruido, de la crispación y del sinsentido de la política de Madrid. Todos tenemos claro que esta situación, a la que nos está llevando el Gobierno de España, es absolutamente dantesca y de abandono absoluto", afirma Fernando Clavijo.

El objetivo final es la modificación de la Ley de Extranjería, para lo que necesitan el apoyo de Junts, pero mientras tanto, Canarias necesita una solución inmediata y de urgencia para poder dar a los menores la atención que merecen ya que ahora se están vulnerando sus derechos por falta de medios.

El Gobierno de Canarias espera que en la reunión de mañana con la ministra se despejen los términos en los que el Estado se compromete a financiar la propuesta de derivación extraordinaria de 4.000 menores desde las islas y otros 400 desde Ceuta. El encuentro se produce una semana después de que PSOE y Junts hayan pactado la delegación de competencias en inmigración para Cataluña y desde Canarias dicen desconocer cómo afectará el pacto PSOE-Junts a estas conversaciones.

