Donald Trump multiplica sus actos electorales mientras las encuestas le presentan muy por detrás de Joe Biden

Donald Trump sigue acelerando el paso en sus comparecencias electorales ante la inminencia de las elecciones en Estados Unidos. Pese a que se refiere poco a a ellas y cuando lo hace es para desacreditarlas, sabe que las encuestas le presentan muy por detrás de Joe Biden.

En menos de ocho días el candidato demócrata a la Casa Blanca ha vuelto a Florida para dirigirse ahora a los jubilados, a quienes aseguró que el "único adulto mayor" por el que Trump se preocupa, es por él mismo. "Trump nunca se ha centrado en lo que importa, nunca se ha centrado en ustedes (...). No solo no ha estado dispuesto a hacer el trabajo, no creo que le importe mucho", manifestó Biden en el sur de Florida.

En sendos discursos en las ciudades de Pembroke Pines y Miramar, el demócrata abundó sobre su programa sanitario, el plan para bajar los costos de las medicinas de prescripción y el "caos" de Trump para detener la COVID-19, que ha dejado más de 215.000 muertos en Estados Unidos. "Su manejo de esta pandemia ha sido errático, como toda su presidencia", indicó Biden.

A tres semanas de las elecciones de Estados Unidos, el demócrata mantiene apenas una muy leve ventaja sobre Trump en Florida, el segundo estado con más personas mayores en proporción a su población y uno de los más reñidos del país.

El voto de los mayores es decisivo en Florida, según AARP, una organización sin ánimo de lucro con más de 38 millones de socios y dedicada a los mayores de 50 años, que recordó que fueron el 60 % de los votantes del estado en los comicios de 2016.