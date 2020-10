Trump se da un baño de masas en Florida bailando, repartiendo mascarillas sin llevarla puesta y prometiendo besos a "las mujeres hermosas"

Donald Trump ha retomado los actos públicos en el marco de la campaña electoral de Estados Unidos y lo ha hecho con un multitudinario mitin en Florida en el que ha querido mostrar lo "poderoso" que dice sentirse tras haber superado el coronavirus.

El presidente de los Estados Unidos ha bromeado con besar a todos "los chicos" y "las mujeres hermosas" presentes en el mitin. "Me siento tan poderoso... Besaré a todo el público. Besaré a los chicos y a las mujeres hermosas. Os daré un beso grande y gordo", ha dicho.

Ahora sí con el informe que dice que Donald Trump ha dado negativo en coronavirus ha relatado su batalla contra la COVID-19 después de repartir mascarillas pero sin llevarla puesta: "Dicen que soy inmune. No sé por cuánto tiempo. Algunas personas dicen que de por vida, otros que durante cuatro meses", ha dicho Trump, quien ha animado a la población a "salir" y a continuar con sus vidas, aunque ha reconocido que es "arriesgado".

Trump ha arremetido contra el candidato demócrata Joe Biden, a quien le ha acusado de recortar la asistencia médica a los estadounidenses y promover una "amnistía" y sanidad para los inmigrantes ilegales.

"Todos tenemos corazón y queremos cuidar de la gente, pero lo que él está haciendo es decirle a millones de personas que vengan a nuestro país que van a tener educación, sanidad, todo... No podemos hacerlo, no podemos financiarlo, no podemos encargarnos de otra gente. Tenemos que encargarnos de nuestra gente primero", ha dicho.