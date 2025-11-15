Estados Unidos planea dividir Gaza en una zona verde y en otra roja, que quedará en ruinas

Estados Unidos está planeando dividir Gaza en una "zona verde" que esté controlada por el Ejército internacional e israelí. En esa "zona verde" comenzaría la reconstrucción y habrá una "zona roja" que quedará en ruinas.

Tal y como han detallado en el medio británico The Guardian, en un primer momento las fuerzas extranjeras se van a desplegar junto a los soldados israelíes en el este de Gaza, dejando la devastada franja dividida por la actual "línea amarilla" controlada por Israel, según documentos de planificación militar estadounidenses vistos por The Guardian y fuentes informadas sobre los planes estadounidenses.

Los planes militares de Estados Unidos plantean serias dudas sobre su compromiso de convertir el alto el fuego en un acuerdo político duradero con el gobierno palestino en toda Gaza, tal y como prometió Donald Trump. Esos planes para el futuro de Gaza han estado cambiando a un ritmo vertiginoso, lo que refleja un enfoque caótico e improvisado para resolver uno de los conflictos más complejos e intratables del mundo.

Tal y como declaró un funcionario estadounidense a The Guardian, los planes de reconstrucción, que consistían en comunidades seguras alternativas, se han abandonado. Según el funcionario, "eso responde a una instantánea de un concepto que se planteó en un momento determinado", pero "ya lo han superado".

Además, las organizaciones humanitarias, que han expresado en repetidas ocasiones su preocupación por el modelo de las comunidades seguras alternativas, afirmaron que aún no se les había notificado este cambio de planes.

Tal y como han advertido los mediadores, esta situación que "no es de guerra pero tampoco de paz" provoca una Gaza dividida, con ataques israelíes regulares, sin autogobierno palestino y con una reconstrucción limitada de los hogares y comunidades palestinas.

La creación de una fuerza internacional de estabilización sustenta ese "plan de paz" de 20 puntos de Trump. No obstante, hasta que no se apruebe un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que otorgue un mandato formal a esta fuerza, Trump ha descartado enviar militares estadounidenses sobre el terreno para allanar el camino a la retirada israelí.

Hamás alerta sobre las inundaciones en Gaza y pide aumentar la ayuda

El Movimiento de Resistencia Islámica ha alertado de que cientos de tiendas de campaña de personas desplazadas han quedado inundadas por las fuertes lluvias en la Franja de Gaza y ha pedido a la comunidad internacional incrementar la ayuda para aliviar el sufrimiento de la población de cara al invierno.

El portavoz de Hamás, Hazem Qasem, ha pedido "responsabilidad moral humanitaria y jurídica" a la comunidad internacional ante un "desastre" que ha empezado a agravarse aún más en el enclave palestino tras las lluvias torrenciales.

Tal y como han asegurado los líderes de Hamás al diario Filastin, "la continua incapacidad de los países árabes e internacionales para proporcionar ayuda a Gaza ante este desastre y la llegada del invierno tienta a la ocupación a intensificar el asedio a Gaza y aumentar el sufrimiento de su pueblo de forma catastrófica".

Según el portavoz de la Defensa Civil en Gaza, Mahmud Basal, las casas agrietadas y que se encuentran en mal estado corren riesgo de derrumbe y son necesarias cerca de 450.000 tiendas de campaña para acoger a los desplazados en Gaza.

