TENSIÓN VENEZUELA - EEUU

EEUU acusa a cazas venezolanos de sobrevolar "de forma provocadora" un buque de su armada en aguas del Caribe

Los dos aviones militares habrían sobrevolado el buque estadounidense después de que Estados Unidos derribara una lancha cargada droga.

Donald Trump

Dos cazas venezolanos sobrevuelan un buque de EEUU | Europa Press

Rosario Miñano
Publicado:

Tensión en el Caribe. Estados Unidos denuncia que dos aviones militares de Venezuela han sobrevolado un buque de la Armada estadounidense. Una acción que consideran "altamente provocadora" y que se produce después de que Donald Trump asegurara hace unos días haber matado a 11 "terroristas" (pertenecientes a la banda del Tren de Aragua) que iban a bordo de una embarcación cargada con drogas rumbo a EE.UU..

Además, reclaman a Caracas que se abstenga de "interferir" en sus operaciones contra el narcotráfico, en medio de una escalada de tensión entre los dos países en el Atlántico.

"Hoy, dos aviones militares del régimen de Maduro volaron cerca de un buque de la Armada de los Estados Unidos en aguas internacionales. Esta acción altamente provocativa tenía como objetivo interferir en nuestras operaciones contra el narcoterrorismo. Se recomienda encarecidamente al cártel que gobierna Venezuela que no emprenda ninguna otra acción para obstruir, disuadir o interferir en las operaciones antinarcóticos y antiterroristas llevadas a cabo por el ejército estadounidense", ha señalado el Departamento de Defensa en su cuenta de la red social X.

Las autoridades venezolanas denunciaron el crimen como once "ejecuciones extrajudiciales". El presidente Trump también acusa a Venezuela de enviar narcotraficantes a Estados Unidos, mientras que su homólogo venezolano atribuye estas hostilidades a que Washington quiere "el petróleo venezolano" y sus riquezas energéticas "gratis".

