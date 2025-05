Donald Trump defiende por qué acepta el avión de lujo que le regala Catar: ¿me pareció un gran gesto?

El presidente americano, Donald Trump, está siendo fuertemente criticado desde que anunció que está dispuesto a aceptar un avión de lujo como regalo de la familia real catarí. Críticas que vienen incluso de los partidarios del partido republicano.

El avión es un Boeing 747-800 para que lo use como un Air Force One, es decir, como avión presidencial. El presidente Trump asegura que este regalo de Catar permitirá ahorrar millones de dólares a los contribuyentes. Insiste en que aceptarlo es beneficioso y una decisión prudente.

Las respuestas de Trump

"Ahora, algunas personas dicen: 'oh, no deberías aceptar regalos para el país'. Mi actitud es, ¿por qué no debería aceptar el regalo? ¿Se lo estamos dando a todo el mundo? ¿Por qué no iba a aceptar el regalo?" ha respondido el presidente.

"Podría ser un estúpido y decir: 'No, no queremos un avión gratis y carísimo'. Pero me pareció un gran gesto", declaró Trump durante una rueda de prensa en la Casa Blanca el pasado lunes. Además, en ese encuentro con periodistas, el presidente se mostró "decepcionado" con Boeing porque está tardando mucho en fabricar un nuevo Air Force One para reemplazar al actual, que considera anticuado. Aseguró que los cataríes son conocedores de esos retrasos y que han sido muy "amables" con el ofrecimiento.

Los que están en contra

Sin embargo, según publica ABC News, La Fuerza Aérea de Estados Unidos sería la encargada de pagar lo que cueste preparar el avión para que lo use el presidente. Además de modernizarlo, habría que instalar sistemas de alto secreto que, según varios expertos en aviación consultados, costaría más de mil millones de dólares y tardaría varios años en estar listo.

Un grupo de senadores demócratas, miembros del Comité de Relaciones Exteriores de la cámara alta, denuncian en un comunicado que el regalo representa "un claro conflicto de intereses" e "invita a la influencia extranjera" en Estados Unidos. “La Constitución es clara: los funcionarios electos, como el presidente, no pueden aceptar grandes regalos de gobiernos extranjeros sin el consentimiento del Congreso", apuntaron.

También las críticas llegan por parte de varios legisladores republicanos y por aliados de Trump en el Congreso. Aseguran estar muy descontentos con la decisión de Trump de aceptar el avión. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, es el que ha alzado más la voz: " hay muchos problemas asociados con esa oferta que creo que necesitan ser discutidos más a fondo" ha comentado a los periodistas. Sin embargo, los servicios jurídicos de la Casa Blanca y del Departamento de Justicia concluyeron que es legal que el Pentágono acepte la aeronave.

