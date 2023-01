Dina Boluarte pide disculpas por las muertes en Perú pero asegura que no piensa dimitir

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha pedido perdón por la muerte de más de 50 personas desde que fue destituido Pedro Castillo, tras su intento de auto-golpe de estado. Además, la Fiscalía de Perú ha informado este viernes de que 329 ciudadanos han sido detenidos.

"No puedo dejar de reiterar mi pesar por las muertes de peruanos en los actos de protestas. Pido perdón por esta situación y por lo que no se haya dejado de hacer para evitar estos acontecimientos trágicos", ha lamentado la mandataria. "No voy a renunciar. Mi compromiso es con Perú y no con ese grupo minúsculo que está haciendo sangrar a la patria", ha declarado en referencia a los gobernadores y organizadores sociales que han solicitado su dimisión.

La presidenta de Perú ha criticado la violencia de las protestas, incluida la toma de aeropuertos o la quema de infraestructuras, y ha denunciado a los políticos que están "azuzando" el "caos y la certidumbre" para beneficiarse de cara a la campaña electoral.

Tras expresar su pesar por las muertes de los 41 manifestantes y de un policía en las protestas, la mandataria ha hecho un llamado a abandonar la violencia, pese a reconocer que detrás de las protestas también hay un "reclamo justo" de ciudadanos que expresan su "descontento por demandas insatisfechas" y relegadas durante décadas.

Ha agregado que, desde que asumió la presidencia de Perú, tras el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo, fue consciente de que el país estaba "en medio de una grave crisis política".

La presidenta ha renovado este viernes su gabinete. Boluarte ha nombrado ministro del Interior a Vicente Romero Fernández, mientras que Luis Alfonso Adrianzén Ojeda ha asumido el cargo en la cartera de Trabajo, y Nancy Rosalina Tolentino Gamarra será la ministra de Mujer y Poblaciones Vulnerables. Romero, que ya ostentó el cargo en Interior en diciembre de 2017, se ha desempeñado como director de la Policía Nacional entre 2015 y 2017, según informa la Presidencia peruana.