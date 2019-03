Un diario neoyorkino desvela los datos de 33.000 personas con licencia de armas

Un diarío neoyorkino, el 'Journal New', ha publicado un mapa interactivo en el que desvela el nombre y el domicilio de 33.000 personas con licencia de armas. Esta iniciativa ha desatado la polémica en Estados Unidos sobre el derecho a la privacidad y ha encontrado defensores y detractores entre la población.

Un ciudadano manifiesta que "es una invasión de la privaciadad, absoutamente", mientras que otro se opone a su opinión: "Tú puedes ir al ayuntamiento y conseguir información sobre cualquiera. Ve al ordenador y puedes obtener información sobre casi cualquier persona. Así que, ¿cuál es el problema?"

Sin embargo, entre los estadounidenses también se alzan voces que establecen la necesidad de un término medio: "Yo no creo que ése sea el camino. Todo el mundo debería estar registrado por tener un arma, pero creo que esta no es la dirección correcta". Ben Rosenshine, propietario de una tienda de armas opina que "lo que han hecho es poner en peligro, no sólo a los propietarios de armas, sino también a sus familias, que no tienen absolutamente nada".

Como represalia, algunos defensores de armas han publicado la dirección y contacto de trabajadores del diario, cuyo mapa se centra en los vecinos del condado de Westchester y Rockland.

A sólo 100 kilómetros de Nueva York, en Newtown continúa el duelo después de la matanza en la que perdieron la vida 20 niños y 6 profesores. Los pequeños supervivientes reciben ahora la ayuda de perros terapéuticos. Una niña, que dejó de hablar al presenciar el tiroteo, ha vuelto a comunicarse con su familia gracias a estos animales.

El país entero sogue conmocionado y, según una encuesta estadounidense, el 58% de sus ciudadanos apoya leyes más estrictas sobre la venta de armas.