El ministro marroquí de Asuntos Religiosos pide "liberar las ciudades ocupadas" de Ceuta y Melilla

El ministro marroquí de Asuntos Religiosos, Ahmed Toufiq, ha reivindicado de nuevo las ciudades de Ceuta y Melilla para Marruecos en una festividad religiosa presidida por el rey Mohamed VI. En la ceremonia también se encontraban presentes el príncipe heredero, Mulay Hasán, y el primer ministro, Aziz Ajanuch.

En su discurso en el Palacio Real de Rabat por la festividad del Eid al Maulud (que celebra el nacimiento del profeta Mahoma), Toufiq ha señalado a las dos ciudades autónomas recordando a dos eruditos islámicos nacidos en Ceuta en época anterior a que dicho territorio del norte de África pasara a estar bajo soberanía española, en 1580.

Asmismo, según ha informado la agencia oficial MAP, el ministro ha destacado el "profundo vínculo" de los marroquíes con Mahoma, que se lleva a cabo a través de una expresión política, como es la comandancia de los creyentes que ostenta el monarca como descendiente del profeta, y otra espiritual y emocional.

En esta segunda expresión, Toufiq ha resaltado las obras del cadí Ayyad 'Tratado sobre las virtudes curativas del conocimiento de los derechos del Profeta' y de Abú al Abbas al Zafi 'Antología de poemas compuestos en celebración del nacimiento del ilustre Profeta'. También ha mencionado la obra del imán Al Jazuli 'Las guías hacia los caminos del Bien', cuyas oraciones que han sido enarboladas por los marroquíes "en su lucha sagrada para liberar las ciudades ocupadas situadas a lo largo del océano Atlántico a comienzos de la época contemporánea".

El cadí Ayyad nació en Ceuta a finales del siglo XI y fue juez de dicha ciudad, además de ejercer durante un período breve como juez de Granada, y es una figura importante del sufismo en Marruecos.

El ministro de Justicia marroquí reivindica los "derechos históricos" de ambas ciudades

Las palabras del ministro se producen tras las declaraciones que también ha dejado en las últimas semanas, después de la entrada de 80.000 migrantes en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio, el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, quien ha reivindicado los "derechos históricos y geográficos" de Marruecos sobre Ceuta y Melilla y propone un diálogo con España.

Al acto, según la agencia MAP, asistieron también los presidentes de las dos Cámaras del Parlamento, consejeros del rey, miembros del Gobierno, los presidentes de las instancias constitucionales, los oficiales superiores del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Reales, miembros del cuerpo diplomático islámico acreditado en Rabat, así como de varios ulemas y otros invitados con cargos civiles y militares.

El monarca llegó a Rabat en un vehículo conducido por el príncipe heredero y en el que se enconctraban a bordo dos de sus consejeros, Fuad Alí el Himma y Taieb Fassi Fihri, según distintas imágenes difundidas a través de las redes sociales.

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