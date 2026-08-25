Al menos 41 heridos, dos en estado crítico y más de 600 vecinos desalojados tras un "inusual" tornado en Pomas, Francia

Un "inusual" tornado en Pomas, cerca de la ciudad francesa de Carcasona ha dejado al menos 41 heridos, dos en estado crítico, 600 vecinos desalojados y 300 casas afectadas. El frente de tormentas que están sucediendo en el sur de Francia, provocó también alteraciones y suspensos en transporte aéreo y ferroviario de la ciudad.

Una quincena de los heridos han tenido que ser trasladados al hospital, dos de ellos en estado crítico tal y como explica la subprefecta Emmanuelle Plantier-Lemarchand. Dos personas han sido rescatadas bajo los escombros.

Continúa el trabajo en Pomas

En una emisora de France Info, la subdelegada del Gobierno del Aude, precisó que a primera hora de la mañana seguía el trabajo para cerciorarse de que no había ninguna víctima en el interior de las 300 casas que se vieron afectadas y han desalojado a más de 600 personas.

Plantier-Lemarchand, que precisó que se habían verificado ya 200 de esas viviendas, insistió en que no tenía noticia de que hubiera ningún desaparecido. El tornado, de una particular violencia, sacudió la localidad de Pomas, de poco más de 1.000 habitantes, en solo dos minutos.

"Se acercaba la muerte"

"Parecía como si la muerte misma fuera a por nosotros", declaró a BFM TV Severine, una vecina de Pomas que no quiso dar su apellido. "Huimos, fue el instinto de supervivencia", afirmó, mientras la gente ayudaba a la familia de cuatro miembros a rebuscar entre los escombros para ver qué se podía salvar.

Las imágenes difundidas en las redes sociales y verificadas por Reuters también mostraban al tornado arremolinándose sobre el pueblo cercano de Verzeille, en el departamento de Aude, a última hora del lunes.

El tornado azotó la zona cuando la intensa ola de calor de este verano dio paso esta semana a tormentas eléctricas en muchas zonas del sur de Francia. El martes por la mañana, 1.400 hogares de la zona seguían sin electricidad, según informó la prefectura local.

"Se trata de un suceso excepcional y es profundamente traumático para todos los residentes", declaró a los periodistas la alta funcionaria Marie-Hélène Bouissa.

Se prevé que la inestabilidad continúe durante los próximos días. El martes las tormentas se desplazarán hacia el noreste, mientras que el miércoles podrían producirse tormentas potencialmente violentas en una cuarta parte del noroeste de Francia, mientras que el jueves se esperan nuevas tormentas frecuentes desde el Macizo Central hasta el noreste del país.

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