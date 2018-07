Detenido un refugiado sirio, demandante de asilo, tras matar a machetazos a una mujer en Alemania

Testigos presenciales citados por el diario alemán 'Bild' han asegurado que el agresor estaba totalmente fuera de sí y que incluso persiguió a la carrera y machete en mano un coche de la Policía. Finalmente fue reducido por el conductor de un coche que lo arrolló y quedó entonces inmóvil. Posteriormente, la Policía ha informado de que no hay indicios de que el ataque tenga nada que ver con un acto terrorista. "Con las pruebas actuales no hay indicios de que sea un atentado terrorista", ha señalado la Policía.

El detenido ha estado implicado en otros incidentes violentos en los que hirió a personas, ha señalado un portavoz policial, que no ha concretado cuándo llegó a Alemania o cuándo ocurrieron esos otros incidentes. El atacante actuaba solo, ha asegurado la Policía. "En estos momentos no hay peligro para nadie más", ha asegurado.

