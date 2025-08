La polémica propuesta de un zoo: pide a la gente que lleve a sus mascotas para alimentar a los animales

La peculiar propuesta de un zoológico ha recorrido el mundo entero. Medios como 'The Guardian', 'BBC', 'The New York Times' o 'CBS' se han hecho eco de la idea que ha tenido el zoo de Aalborg, en Dinamarca.

Este zoológico propone que la gente done mascotas para alimentar a diversas especies que habitan en él. Una idea con este centro danés que apuesta por "imitar la cadena alimentaria natural de los animales, tanto por el bienestar de estos como la integridad profesional".

En su publicación en Facebook, este zoo del país nórdico asegura que sus depredadores necesitan "presas enteras similares a las que cazaría de forma natural en la naturaleza" para alimentarse.

"Si tienes un animal que, por diversas razones, debe abandonar tu hogar, puedes donárnoslo. Los animales son sacrificados de forma humanitaria por personal cualificado y luego se utilizan como alimento. De esta manera, no se desperdicia nada y garantizamos el comportamiento natural, la nutrición y el bienestar de nuestros depredadores", cuenta su publicación en redes sociales.

No obstante, cabe recalcar que no aceptan todo tipo de animales. Entre los que aceptan para sus donaciones se encuentran pollos y conejos (esenciales para la dieta del lobo europeo, según el zoo) así como cobayas y caballos. En lo que respecta a la donación de estos últimos, incluso proporcionan una deducción fiscal. "El Zoológico de Aalborg acepta con gratitud caballos vivos, que sacrificamos para alimentarlos. Nuestras necesidades varían a lo largo del año y puede haber lista de espera", detalla en su página web.

Eso sí, tal y como detalla la jefa del zoológico de Aalborg, Anette Sofie Warncke Nutzhorn, no aceptan ni perros ni gatos, según cuenta el medio danés 'Ekstra Bladet'.

Al parecer, este tipo de donaciones suelen ser una práctica habitual en este zoológico. Según TV2 Nord y recoge el medio danés BT, el zoológico de Aalborg ha recibido 137 conejos, 22 caballos, 53 gallinas, 18 cobayas y 12 bacalaos. Aunque eso sí, cabe señalar que solo aceptan animales sanos.

Una propuesta que ha generado debate

Frente a la oleada en redes sociales, el zoo ha bloqueado los comentarios en este post, haciendo un llamamiento al "buen tono".

La jefa del zoológico de Aalborg, Anette Sofie Warncke Nutzhorn, no se sorprende de que se genere este debate. "No es un debate que hayamos experimentado antes, y siempre lo hemos hecho desde que existe el zoológico", recoge el medio danés 'Ekstra Bladet'.

No obstante, esta no es la primera polémica a la que se enfrenta el zoo. Según recogen medios daneses, en 2014, sacrificaron a la jirafa Marius para alimentar a una manada de leones. Cuatro leones y dos cachorros que posteriormente tuvieron que ser sacrificados ese mismo año. Una historia con la que zoo llegó a recibir hasta amenazas de muerte.

