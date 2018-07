La Policía de Múnich dice que no encuentra vínculos del tirador con Daesh y cree que fue un "acto de locura"

La Policía alemana ha descartado que el tiroteo cometido en Múnich guarde relación con el grupo terrorista Daesh o con la reciente ola migratoria y las autoridades barajan como principal hipótesis que se trate de un acto "sin motivación política".

Las autoridades han confirmado en rueda de prensa que un único tirador de 18 años causó nueve muertos y 27 heridos, de los cuales diez están graves. El joven, cuya identidad no ha trascendido, se habría quitado la vida disparándose en la cabeza, aunque aún tenía munición para realizar 300 disparos más. Según las primeras investigaciones, había padecido presuntamente algún tipo de transtorno depresivo.

Las fuerzas de seguridad han registrado este sábado la vivienda del sospechoso, que "nació y creció en Múnich" a pesar de su origen iraní. Según un responsable policial, en el registro se han localizado artículos relacionados con otros tiroteos pasados sin relación con el terrorismo.

Apuntan a la posible influencia que pudo tener en el tirador con el caso de Anders Behring Breivik, el noruego que hace justo cinco años asesinó a 77 personas. "Cuando alguien se interesa de forma tan intensa por ataques masivos y de locura seguro que Breivik también ha desempeñado un papel", reconoció el jefe de la Policía de Múnich, Hubertus Andrä, quien recordó que este viernes se conmemoró el quinto aniversario de la matanza de Oslo y Utøya.

También se está investigando una cuenta de Facebook a través de la cual el tirador pudo haber invitado a algunos conocidos a acercarse a la hamburguesería en la que comenzó el ataque.

El director de la policía de Múnich, Hubertus Andrä, dejó claro que actuó solo e hizo también hincapié en no relacionar el hecho con los refugiados. Lanzó además un mensaje de tranquilidad: "no hay ningún motivo para no visitar la ciudad, para no salir a comprar o para suspender eventos", aseguró. Entre los nueve muertos hay tres de 14 años, dos de 15, uno de 17, uno de 19, uno de 20 y una de 45 años, todos de Múnich y alrededores. Tres de los fallecidos son turcos y tres kosovares.