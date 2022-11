Detenido un hombre en Francia por el secuestro y asesinato de una menor española

Un ciudadano francés, de 31 años, ha sido arrestado como sospechoso del secuestro y asesinato de una menor española de 14 años de edad.

La joven se llamaba Vanessa, residía en una localidad del sur de Francia con su familia. La Policía francesa fue alertada el viernes por parte de la madre de la adolescente, alarmada al ver que su hija no volvía a casa después del instituto.

Gracias a las cámaras de vigilancia, fue detectado el vehículo del sospechoso en el que Vanessa se habría introducido. Los agentes se desplazaron al domicilio del propietario, quien preguntó extrañado por la presencia de la policía, explica el Fiscal, Olivier Naboulet.

El hombre terminó confesando dónde se encontraba el cuerpo sin vida de la joven, según el canal 'BFMTV'. Vanessa fue encontrada sin vida en una casa abandonada a unos pocos kilómetros de Tonneins.

La menor llevaba en Francia un año

La menor se había instalado junto a sus padres y sus dos hermanos hacía apenas un año, según el fiscal de Agen, en el suroeste. Seguía cursos de iniciación al francés en el instituto de Tonneins, una localidad con unos 10.000 habitantes.

El Fiscal no ha podido confirmar si hubo agresión sexual, pues los análisis forenses siguen en curso. Varios medios franceses hablan de estrangulamiento, aunque los fiscales no han confirmado nada.

El hombre había sido condenado en varias ocasiones por agresiones sexuales, pero no se encontraba inscrito en el registro de agresores. El sospechoso había sido condenado a 15 días de reclusión exentos de cumplir si no reincidía por agresión sexual en 2006, cuando el detenido era menor de edad. Por el momento, no ha trascendido más detalles sobre el suceso.