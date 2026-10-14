Detenido acusado de torturar a su novia 12 horas: descargas eléctricas, disparos con pistola de aire comprimido o palizas

Descargas eléctricas con una pistola táser casera, disparos con una pistola de aire comprimido, estrangulamiento, e incluso palizas.... El juego erótico que comenzó prometiendo placer, acabó convirtiéndose en 12 horas de tortura para una mujer de 28 años, según detalla la agencia italiana ANSA. Un hombre de 42 años ha sido detenido por los Carabinieri en Turín acusado de torturar a su pareja.

Al parecer, la pareja había acordado en un primer momento participar en prácticas sexuales extremas dentro del BDSM, que puede incluir dominación y sumisión, ataduras y el uso de instrumentos para infligir dolor. El aspecto clave en este tipo de relaciones es el consentimiento de las partes involucradas, que puede ser revocado en cualquier momento. Es por lo que, de antemano, se establecen palabras clave, que se usan para detener el juego de inmediato.

Es aquí donde aparecen diferentes versiones de los hechos. El hombre afirma que él y su novia habían acordado palabras clave que, si la mujer las hubiera pronunciado, habrían detenido las prácticas, pero estas nunca fueron pronunciadas. Por su parte, la mujer declaró que se había opuesto expresamente a la violencia en varias ocasiones.

La alarma se activó cuando la joven consiguió llamar al 112 y fue trasladada en ambulancia al hospital. Los Carabinieri, alertados por los médicos, llegaron al apartamento de la pareja, donde el hombre estaba ordenando las habitaciones desordenadas.

Restos de cocaína y heroína

Los agentes encontraron en una pared un dispositivo de sujeción casero, elemento que según el propio hombre se había utilizado para inmovilizar a la mujer, manteniéndola suspendida por las muñecas.

El hombre parecía estar bajo los efectos de las drogas, al igual que su novia. De hecho, se encontraron restos de cocaína y heroína en la vivienda. También confiscaron una pistola paralizante fabricada con un matamoscas modificado, una pistola de gas con numerosos proyectiles y herramientas equipadas con púas y cadenas metálicas .

El caso es objeto de una investigación coordinada por el fiscal adjunto de Turín, Mario Bendoni. El juez instructor validó la detención y ordenó la prisión preventiva del hombre, arrestado el 3 de octubre.