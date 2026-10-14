Detenido un ingeniero saudí por espiar con un micro envuelto en papel higiénico a OpenAI

Esta operación de espionaje en la empresa OpenAI es bastante surrealista y cutre, pero ha ocurrido. Un ingeniero saudí pegó un micrófono envuelto en papel higiénico al televisor de la sala donde se reunían los directivos de la compañía para grabar lo que hablaban..000

La chapuza fue mayor porque el hombre se dejó la grabadora al lado de su documento de identidad. El FBI ya le ha detenido. Se enfrenta a cinco años de cárcel y 250.000 dólares de multa.

Este caso pone de manifiesto la creciente preocupación por la seguridad en torno a la investigación sensible sobre IA, a medida que las empresas y los gobiernos compiten por el talento y la tecnología que podrían proporcionar ventajas económicas y estratégicas.

Ingeniero en OpenAI desde julio de 2025

Abdulrahman Alfozan, de 35 años, trabajaba como ingeniero en OpenAI desde julio de 2025, según las informaciones del Departamento de Justicia en un comunicado.

Según el departamento, OpenAI descubrió el dispositivo de grabación conectado a un puerto USB en la parte posterior de un televisor en una sala de conferencias ejecutiva en uno de sus edificios de San Francisco el 30 de septiembre.

En base a una denuncia del FBI, el dispositivo era del tamaño de un pulgar y contaba con un micrófono que podía conectarse a una cámara. Todo ello estaba oculto en papel higiénico. Fue instalado alrededor del 28 de septiembre, y sus datos almacenados estaban cifrados e inaccesibles. Posteriormente, los investigadores encontraron un dispositivo similar, también personalizado, en el bolso personal de Alfozan.

La empresa tiene prubas de que el ingeniero quería colocar más dispositivos

La empresa ha señalado que tiene pruebas de que el empleado tenía la intención de colocar dispositivos de grabación adicionales en zonas sensibles de sus oficinas para grabar reuniones en secreto. "Hasta el momento, no tenemos indicios de que esta persona haya accedido o extraído indebidamente datos de modelos, código fuente o información de clientes. El empleado fue despedido", ha declarado la empresa.

OpenAI remitió el asunto al FBI, que continúa investigando. "Abdulrahman Alfozan presuntamente ocultó un dispositivo de grabación encubierto dentro de la sala de conferencias ejecutiva de su empleador para capturar en secreto comunicaciones confidenciales sobre la tecnología de superinteligencia de la compañía", dijo el director del FBI, Kash Patel, en un comunicado.

Hasta cinco años de prisión

En caso de que sea declarado culpable, Alfozan se enfrenta a una pena de hasta cinco años de prisión, una multa de 250.000 dólares y tres años de libertad condicional supervisada.