¿Quién es Katie Zacharia, la nueva portavoz de Donald Trump en la Casa Blanca?

Donald Trump ya tiene nueva portavoz en la Casa Blanca. Se trata de Katie Zacharia, una estrecha aliada del presidente estadounidense, que sustituye a Karoline Leavitt, quien abandonó el cargo en agosto para dedicar más tiempo a su familia.

Zacharia, nacida en California y madre de cuatro hijos, es licenciada en Derecho por la Universidad de Pepperdine. Hasta su nombramiento trabajaba como asesora de comunicación de Trump Media & Technology Group, la empresa propietaria de Truth Social, la red social del mandatario.

También ha sido portavoz del Departamento de Seguridad Nacional y comentarista habitual en cadenas conservadoras como Fox News y Newsmax.

Debut entre nervios

El presidente anunció su nombramiento el pasado viernes y destacó su lealtad al movimiento MAGA. La describió como una seguidora brillante que ha apoyado su proyecto político desde el principio.

Sin embargo, su debut ante los periodistas no ha pasado desapercibido. Este martes protagonizó una comparecencia de apenas 14 minutos en la que solo respondió a tres preguntas. Visiblemente nerviosa, consultó sus notas en varias ocasiones e incluso cometió un lapsus al referirse a su marido como "mi presidente". Uno de los reporteros le preguntó si Estados Unidos había dejado de compartir información de inteligencia con Ucrania. "Tendré que contestarte más tarde a eso", respondió Zacharia, incapaz de ofrecer una respuesta en ese momento.

Pese a ello, el presidente Trump, ha elogiado su actuación. "Me pareció que lo hizo excelente; lo hizo muy bien", ha declarado ante los periodistas desde los jardines de la Casa Blanca.

Su trayectoria profesional también ha generado controversia. Aunque se presenta como abogada, han surgido dudas sobre dónde obtuvo la licencia para ejercer. Zacharia aseguró haber superado un examen de acceso a la abogacía en China. En un comunicado, la Casa Blanca declaró: "Katie se mudó a China con su esposo tras graduarse debido al trabajo de él en una firma estadounidense de capital privado, mientras ella se dedicaba al derecho de transacciones internacionales".

Tensión con la prensa

La nueva portavoz asume el cargo en un momento delicado para la Administración Trump, marcado por los enfrentamientos con varios medios de comunicación y la proximidad de las elecciones legislativas de noviembre.

Zacharia tendrá ahora que defender las políticas del presidente ante una prensa con la que la Casa Blanca mantiene una relación especialmente tensa. Todo ello mientras intenta consolidar su propio estilo tras la salida de Leavitt, una de las caras más reconocibles del segundo mandato de Trump.